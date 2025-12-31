民進黨2026三戰將就位！童子瑋拚基隆、陳素月選彰化、劉建國再戰雲林

記者劉秀敏／台北報導

民進黨今（31）日召開記者會宣布2026縣市長新一波人選，正式徵召立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長、基隆市議長童子瑋參選基隆市長。兼任黨主席的總統賴清德表示，三位候選人都具有相同特質，就是「深耕基層」，他們都在地方長期耕耘，有非常好的民意基礎；同時在議會都是專業問政，並深耕基層，獲得民眾一致肯定。

民進黨今日召開中執會，通過徵召童子瑋、陳素月、劉建國參選基隆市、彰化縣、雲林縣長，會後並召開提名記者會，由賴清德親自宣布並介紹三位參選人。

賴清德介紹，基隆市市長被提名人童子瑋是基隆土生土長的在地人，他熱心公益，擔任基隆市體育會跆拳道主委、登山會理事長、籃球協會的副主委，2027世界杯籃球賽亞洲分區的比賽，童子瑋就是國家代表隊的領隊。童子瑋之所以會從政，完全是出於對土地的感情，他認為理想用講的不夠，應該要實地執行，所以毅然決然投入政治工作行列，一開始長輩並不支持，所以童子瑋首次參選是用無黨籍身份，既沒有黨的資源，也沒有家中長輩的奧援，完全是靠著朋友以及基隆市民的支持，一步一腳印，最後高票當選；第二任之後更是當區最高票，後來也順利地成為基隆市議會的議長。

賴清德指出，童子瑋這一次之所以願意接受徵召，扛起責任參選基隆市長，完全是因為他希望讓基隆回復到過去光榮的港都。過去基隆是「台灣頭」，有著繁榮的過去，但因為時代演變漸漸褪去光華，直到林右昌擔任市長的八年，基隆市才重新得到生機，看到基隆發展的方向與契機，「但是很可惜，過去四年，基隆又再次停頓。」

賴清德說，童子瑋在擔任議長期間推動了幾項建設，包括廟口自來水管的更新、獅球嶺現代觀光夜景平台等，更加深他應該出來幫基隆解決問題、推動進步的想法，願意用過去的經驗、專業跟累積的能量，推動基隆回復到過去雨都的繁華。

賴清德接著介紹彰化縣長被提名人陳素月，她人如其名，看起來素素的、很樸實，但做事很踏實，把民眾當作家人一樣，就像月亮的光芒一樣地溫柔，去幫助需要幫助的民眾。陳素月的經歷非常豐富，過去是兩屆彰化縣議會的議員，後來連續當選四屆立委，在第十屆立委選舉時更創下彰化縣立委選舉的紀錄，拿到超過十萬票的最高票。

賴清德指出，陳素月在立法院問政表現傑出，基層經營也深獲民眾肯定，爭取的幾項建設，對彰化縣未來的發展非常深遠。首先，陳素月推動修改《地方制度法》，將員林鎮升格為員林市，與彰化市南北呼應，成為彰化縣進步的雙引擎；陳素月也非常關心傳統產業的發展。協助需要幫忙的傳統產業、中小微企業解決土地、人力、環保甚至獎補助問題，讓他們可以留在彰化縣繼續發展。

賴清德提到，高鐵2015年在彰化開站，但很可惜高鐵彰化站並沒有跟台鐵串連，導致高鐵運輸上並沒有發揮功能。也是因為陳素月的努力，現在田中支線已經動土，未來台鐵田中支線會串連高鐵彰化站，為彰化的交通運輸帶來不一樣的發展。賴清德說，陳素月就像阿信一樣，既是單親媽媽要照顧小孩，又要問政、服務民眾，南北奔波卻從未叫苦過，而且表現非常傑出。也因此，陳素月特別重視教育，為學校爭取校舍改建、跑道重鋪、教育設施補充等。

最後，賴清德介紹雲林縣長被提名人劉建國，他同樣是資深的民意代表。雲林縣的父老鄉親都很清楚，劉建國是艱苦囝仔出身，由媽媽撫養長大，從小就跟母親相依為命，所以他非常孝順。在這種環境當中長大，劉建國特別關心弱勢民眾，也在雲林縣成立社會關懷協會照顧窮苦人家。劉建國也非常有骨氣，年輕人位媽媽爭一口氣，後來對社會公益也非常有抱負，決定從政後，從斗六市市民代表做起、當了兩任議員，現在是連續五任的資深立法委員，當過衛環委員會、司法委員會召委和跨黨派團體的厚生會會長，是個非常傑出的政治人物。

賴清德指出，劉建國任內推動了幾項對雲林縣發展非常重要的建設。第一項是台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓的興建及老人醫療研究中心，這項建設達到120億元之多，由於雲林醫療資源相對不足，劉建國自2019起就不斷爭取，直到今年上個月才動土，前後耗時六年之久，也看得出他堅毅的精神，而這項重大建設是以醫學中心的規模在興建，對未來雲林縣及周邊縣市的醫療服務有莫大幫助。

賴清德接著說，第二項重大建設虎尾溪的整治，由於虎尾溪流速緩慢，多年沒有整治導致淤積就容易淹水、周遭環境髒亂，劉建國向中央爭取整治虎尾溪，不僅解決水患問題，新虎尾溪也可以做為再生水廠，周遭環境整頓後也會變成適合觀光遊憩的地方；第三則是解決濁水溪「風飛沙」問題，提供給濁水溪附近雲林父老鄉親一個可以不用「吃飯配沙」的正常日常生活環境。

賴清德表示，以上種種，都可以看得出來劉建國不僅關心弱勢、跟雲林的鄉親站在一起，也推動雲林許多的重大建設，更由於劉建國是衛環委員會召委，許多急、重、難、罕的病友團體需要協助時就會找他。自己擔任副總統時，劉建國就與癌症病友團體拜訪他，希望能夠成立癌症新藥基金，自己也在當選的第一年就從善如流地編列。劉建國非常關心弱勢、非常照顧雲林縣父老鄉親、爭取醫療服務資源與重大建設，是最適合的下一任雲林縣縣長人選。

