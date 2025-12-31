民進黨2026三戰將就位！童子瑋拚基隆、陳素月選彰化、劉建國再戰雲林
記者劉秀敏／台北報導
民進黨今（31）日召開記者會宣布2026縣市長新一波人選，正式徵召立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長、基隆市議長童子瑋參選基隆市長。兼任黨主席的總統賴清德表示，三位候選人都具有相同特質，就是「深耕基層」，他們都在地方長期耕耘，有非常好的民意基礎；同時在議會都是專業問政，並深耕基層，獲得民眾一致肯定。
民進黨今日召開中執會，通過徵召童子瑋、陳素月、劉建國參選基隆市、彰化縣、雲林縣長，會後並召開提名記者會，由賴清德親自宣布並介紹三位參選人。
賴清德介紹，基隆市市長被提名人童子瑋是基隆土生土長的在地人，他熱心公益，擔任基隆市體育會跆拳道主委、登山會理事長、籃球協會的副主委，2027世界杯籃球賽亞洲分區的比賽，童子瑋就是國家代表隊的領隊。童子瑋之所以會從政，完全是出於對土地的感情，他認為理想用講的不夠，應該要實地執行，所以毅然決然投入政治工作行列，一開始長輩並不支持，所以童子瑋首次參選是用無黨籍身份，既沒有黨的資源，也沒有家中長輩的奧援，完全是靠著朋友以及基隆市民的支持，一步一腳印，最後高票當選；第二任之後更是當區最高票，後來也順利地成為基隆市議會的議長。
賴清德指出，童子瑋這一次之所以願意接受徵召，扛起責任參選基隆市長，完全是因為他希望讓基隆回復到過去光榮的港都。過去基隆是「台灣頭」，有著繁榮的過去，但因為時代演變漸漸褪去光華，直到林右昌擔任市長的八年，基隆市才重新得到生機，看到基隆發展的方向與契機，「但是很可惜，過去四年，基隆又再次停頓。」
賴清德說，童子瑋在擔任議長期間推動了幾項建設，包括廟口自來水管的更新、獅球嶺現代觀光夜景平台等，更加深他應該出來幫基隆解決問題、推動進步的想法，願意用過去的經驗、專業跟累積的能量，推動基隆回復到過去雨都的繁華。
賴清德接著介紹彰化縣長被提名人陳素月，她人如其名，看起來素素的、很樸實，但做事很踏實，把民眾當作家人一樣，就像月亮的光芒一樣地溫柔，去幫助需要幫助的民眾。陳素月的經歷非常豐富，過去是兩屆彰化縣議會的議員，後來連續當選四屆立委，在第十屆立委選舉時更創下彰化縣立委選舉的紀錄，拿到超過十萬票的最高票。
賴清德指出，陳素月在立法院問政表現傑出，基層經營也深獲民眾肯定，爭取的幾項建設，對彰化縣未來的發展非常深遠。首先，陳素月推動修改《地方制度法》，將員林鎮升格為員林市，與彰化市南北呼應，成為彰化縣進步的雙引擎；陳素月也非常關心傳統產業的發展。協助需要幫忙的傳統產業、中小微企業解決土地、人力、環保甚至獎補助問題，讓他們可以留在彰化縣繼續發展。
賴清德提到，高鐵2015年在彰化開站，但很可惜高鐵彰化站並沒有跟台鐵串連，導致高鐵運輸上並沒有發揮功能。也是因為陳素月的努力，現在田中支線已經動土，未來台鐵田中支線會串連高鐵彰化站，為彰化的交通運輸帶來不一樣的發展。賴清德說，陳素月就像阿信一樣，既是單親媽媽要照顧小孩，又要問政、服務民眾，南北奔波卻從未叫苦過，而且表現非常傑出。也因此，陳素月特別重視教育，為學校爭取校舍改建、跑道重鋪、教育設施補充等。
最後，賴清德介紹雲林縣長被提名人劉建國，他同樣是資深的民意代表。雲林縣的父老鄉親都很清楚，劉建國是艱苦囝仔出身，由媽媽撫養長大，從小就跟母親相依為命，所以他非常孝順。在這種環境當中長大，劉建國特別關心弱勢民眾，也在雲林縣成立社會關懷協會照顧窮苦人家。劉建國也非常有骨氣，年輕人位媽媽爭一口氣，後來對社會公益也非常有抱負，決定從政後，從斗六市市民代表做起、當了兩任議員，現在是連續五任的資深立法委員，當過衛環委員會、司法委員會召委和跨黨派團體的厚生會會長，是個非常傑出的政治人物。
賴清德指出，劉建國任內推動了幾項對雲林縣發展非常重要的建設。第一項是台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓的興建及老人醫療研究中心，這項建設達到120億元之多，由於雲林醫療資源相對不足，劉建國自2019起就不斷爭取，直到今年上個月才動土，前後耗時六年之久，也看得出他堅毅的精神，而這項重大建設是以醫學中心的規模在興建，對未來雲林縣及周邊縣市的醫療服務有莫大幫助。
賴清德接著說，第二項重大建設虎尾溪的整治，由於虎尾溪流速緩慢，多年沒有整治導致淤積就容易淹水、周遭環境髒亂，劉建國向中央爭取整治虎尾溪，不僅解決水患問題，新虎尾溪也可以做為再生水廠，周遭環境整頓後也會變成適合觀光遊憩的地方；第三則是解決濁水溪「風飛沙」問題，提供給濁水溪附近雲林父老鄉親一個可以不用「吃飯配沙」的正常日常生活環境。
賴清德表示，以上種種，都可以看得出來劉建國不僅關心弱勢、跟雲林的鄉親站在一起，也推動雲林許多的重大建設，更由於劉建國是衛環委員會召委，許多急、重、難、罕的病友團體需要協助時就會找他。自己擔任副總統時，劉建國就與癌症病友團體拜訪他，希望能夠成立癌症新藥基金，自己也在當選的第一年就從善如流地編列。劉建國非常關心弱勢、非常照顧雲林縣父老鄉親、爭取醫療服務資源與重大建設，是最適合的下一任雲林縣縣長人選。
更多三立新聞網報導
不只確定陳素月戰彰化！民進黨選對會拍板：徵召童子瑋參選2026基隆市長
北市隨機襲擊震驚全台 民進黨「表達重視與哀悼」下午提名記者會延期
傳民進黨將提名參選基隆市長？童子瑋：不論位置、角色將全力以赴
加碼顧農民！綠委喊老農津貼「漲至1.2萬」再放寬排富：建立尊嚴底線
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 10
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 12
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 33
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 7
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 252
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 1
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
WBC奪冠賠率出爐！美國成為冠軍熱門台灣隊賠率倒數第5
體育中心／徐暐喆報導2026世界棒球經典賽將於明年3月登場，各國陣容名單也陸續曝光，美國博彩平台DraftKings Sportsbook先前公布最新奪冠賠率，美國隊以2.6倍成為目前最大冠軍熱門，而台灣隊則排在倒數第5。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 4