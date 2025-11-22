民進黨2026先爆內亂？他爆黨內大咖「藉1事逼宮賴清德」 真實目的曝光
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰；不過吳子嘉指出，這可能只是鄭文燦為自己貪污官司解套的招數。
談到2026大選，吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知鄭文燦已私下會面民進黨某高層，並表達參選桃園市長的意見；吳子嘉分析，雖然鄭文燦被黨內停權，但只要總統賴清德授權就可以解掉，加上桃園市屬於不用初選的區域，「鄭文燦參選」確實是有可能的，但目的卻不是為了回鍋市政。
吳子嘉斷言，鄭文燦之所以在這個時間點提出參選，應該是出於政治效應的考量，消極目的是為了阻擋選對會徵召何志偉，積極目的則是看準賴清德黨民調不穩，藉機逼宮賴清德、達到替自己貪污官司解套的目的。
「鄭文燦是一個好的選舉咖」，吳子嘉表示，自己的消息來源是非常可靠的，如今消息被放出來，絕對是政壇的一大震撼彈，以鄭文燦在桃園的基礎，即便貪污醜聞纏身，影響整體選票結構仍是可預見的，吳子嘉也坦言，如果鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，張善政不一定會贏。
吳子嘉分析，鄭文燦若想代表民進黨參選桃園，就需要兼任黨主席的賴清德出手，解除停權3年的處分，但這對賴清德來說是打臉的行為，由此推測鄭文燦不太可能代表民進黨參選。至於鄭文燦是否會脫黨參選？吳子嘉直言，雖然鄭文燦用無黨籍參選不可能當選，但以他在桃園的號召力，也會分散民進黨的選票。
