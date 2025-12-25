民進黨2026初選首場政見會 憲妃之爭正面交鋒

民進黨台南市長初選政見發表會將於本週六（27日）登場，由立委林俊憲與陳亭妃對決。林俊憲陣營強調「真金不怕火煉」，持續進行沙盤演練以呈現最佳內容；陳亭妃則表示，將在27日前公布所有政策，政見會中論述精簡版，提問環節未特別準備，因為她是準備好當市長的人。

林俊憲、陳亭妃將在本周六進行政見會。（合成圖／林俊憲臉書、陳亭妃臉書）

民進黨為明（2026）年縣市長選舉於12月底至明年1月初陸續舉行台南、高雄、嘉義縣的縣市長初選政見發表會。台南市長政見發表會訂於12月27日舉行，高雄市長政見發表會於明年1月3日登場，嘉義縣長政見發表會則落在明年1月4日。

其中台南、高雄採「申論、提問、結論」形式舉行，提問環節邀請學者專家或媒體人向參選人提問，由參選人依序回答，並未採取辯論形式；嘉義縣則採「申論、結論」形式。最後於明年1月12日至17日進行3縣市初選民調，並於1月21日中執會公布提名人選。

民進黨立委林俊憲。（資料圖／中天新聞）

首場政見會由台南選區打響，根據《ETtoday新聞雲》報導，林俊憲陣營表示，將針對五大福利政見持續闡述，描繪對台南的未來，並持續進行沙盤推演，包括政策如何落實以及蒐集各類提問、提問演練等，盼呈現給台南市民最完整的準備。林俊憲陣營指出，不希望只有單方政見輸出，所以事前才強烈要求納入提問環節，並針對提問環節多有著墨。

陳亭妃則回應，「我要在27號以前，把我的政策全部都讓大家知道」。她表示，27日的政見發表會將論述政策精簡版，會盡力將她對大台南的期待與未來做清楚論述，讓大家感受到對台南的光榮與驕傲，陳亭妃已經準備好了，若有不清楚處，「請看我的臉書直播，你會更清楚」。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

針對提問環節如何準備，陳亭妃回應，「沒有，提問就是尊重提問人，這我們無法準備起」，也不會預測可能被問的題目，「我準備好要當市長的人」，市長都要備詢，「你不可能事先去跟人家說，『請問你要問什麼？』」。陳亭妃強調，相信沒有人比她更了解台南，她會把所有她知道的講給所有全國民眾、台南鄉親聽。

