民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府

2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。​

針對外界點名這次關稅談判表現亮眼的鄭麗君出戰台北市長，顏擇雅表示，這次台美關稅談判結果，最讓她驚嘆的主要是鄭麗君的能力，就好比《紐約時報》專訪讓蕭美琴在民進黨內接班梯次三級跳一樣，鄭麗君這次表現也是。

顏擇雅說，她原以為總統賴清德上任後，做最棒的事就是抓到民進黨共諜，沒想到現在又要再加一項了，「就是派鄭麗君去跟美國談判。」不過，與此同時也傳來呼聲，有人已開始主張讓鄭麗君投入2026年台北市長選戰。

「我反對。」顏擇雅認為，此時正是鄭麗君在中央發展有最多可能之時，而她也是賴政府相當難得的資產，因此若要她參選台北市長根本是害她、也是害了賴政府，「民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。」

