民進黨2026北市最強棒是她？藍議長認3特質「能牽制蔣萬安」：有機會拿45%選票

2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定案，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅等人都被點名，最終會派誰出戰，備受外界關注。對此，媒體人黃暐瀚在臉書分享國民黨籍台北市議會議長戴錫欽的看法，戴錫欽認為，民進黨主席賴清德最終會派出的人選會是這人，應該是目前綠營最強的台北市長人選，有機會選拿到45%選票。

針對台北101董事長賈永婕被點名參選北市長，戴錫欽直言，以他過去與賈的互動，賈永婕要選台北市長是「不可能的事情」，不敢說賈來選百分百沒機會選上，但選舉應該不會是她的選項；101歷任董座都有話題性，賈永婕上任後不管在101煙火創新，或是這次徒手攀登活動，的確讓人耳目一新，也都成功行銷台灣，但反過來看賈被點名，不就凸顯民進黨沒有人選？

對於民進黨對手，戴錫欽分析，如果民進黨想要守成，應該會推出卓榮泰，且以卓榮泰與民進黨主席賴清德的交情，有很大機會被勸出，但卓榮泰來選應該只有基本盤，不過，如果民進黨想要拚這一局，勸出鄭麗君的話，藍營就要嚴陣以待了。



鄭麗君比卓榮泰強？戴錫欽認為，就台北市民喜歡的屬性，綠委王世堅是個典型，真實、講話有梗，吸引年輕人目光，但王世堅應該不會出來選，基本上民進黨要降低蔣萬安外溢效應，鄭麗君會是最好人選，有3點理由：第一，台美關稅談判。第二，氣質形象符合台北市民喜好。第三，未涉爭議事件、仇恨值低。這些都是基本盤之外，更有機會爭取中間選民支持的關鍵，只要鄭麗君能把蔣萬安多留在台北市不去外縣市輔選，對國民黨都是衝擊。

戴錫欽直言，如果是鄭麗君來選，有機會選到45%得票，應該是綠營目前最強的台北市長人選。至於卓榮泰爭議性跟仇恨值都高過鄭麗君，所以得票不會比鄭麗君多。但卓榮泰的特性是「配合度高」，如果賴清德最後無法勸服鄭麗君，轉而拜託卓榮泰，應該會義無反顧地接受。

