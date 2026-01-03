民進黨2026北市熱門人選 賴清德讚吳思瑤「第一名立委」

記者王一德、黃澄柏、SNG／台北報導

民進黨2026台北市長人選預計在春節前才會確定，也讓黨內熱門人選的一舉一動成為焦點。除了立委王世堅擔任TPBL新北中信特攻開球嘉賓，還提早發馬年春聯讓民眾索取，另一邊吳思瑤則找來賴總統一同拜廟，賴總統更當場大讚吳思瑤是第一名的立委。

立委王世堅擔任TPBL新北中信特攻開球嘉賓。

拿著毛巾跟著音樂擺動，民進黨立委王世堅到TPBL新北中信特攻主場開球，致詞橋段這句話鐵定不能忘。

民進黨立委王世堅：「在新的一年我們都能夠從從容容、游刃有餘！」

即便跨縣市來到新北同樣擁有高人氣，新年的一年王世堅也在臉書亮出馬年春聯，上頭寫「一馬當堅」，既呼應生肖也融入個人特色，短短一天吸引超過5萬人按讚。只是2026選戰王世堅會不會也下場當球員，雖然本人遲遲沒點頭，不過也有民眾發現有夾娃娃機店擺出王世堅宣傳車模型，而在黨內參選台北市長呼聲很高的還有她。

立委王世堅在臉書秀出馬年春聯。

主持人：「大家平安順利，感謝大家。」

民進黨立委吳思瑤找來賴總統一同拜廟，一個下午連跑2間，賴總統致詞時也大力誇讚吳思瑤。

總統賴清德：「今天不是清德單純來喔，第一名的立委也有來喔，另外我們很多議員都到場囉，我還記得這個地方希望開發做北士科，第一個質詢的議員就是吳思瑤。」

總統賴清德出面說明。

民進黨立委吳思瑤：「總統是真的每一次見到思瑤，都會問我是林北投科技園區，士北科現在順利嗎？需要中央什麼樣的支持？」

2026民進黨台北市長人選目前只有吳怡農表態爭取，但黨中央最晚春節前才會決定人選，因此也讓黨內熱門選將的一舉一動備受關注。

