民進黨2026台北市長誰出馬？ 徐國勇喊「不缺人選」 透露公布時機

民進黨2026縣市長提名工作持續進行中，不過首都台北市長要派誰卻遲遲未公布，除了第一位宣布參選的壯闊台灣創辦人吳怡農，外傳民進黨主席賴清德屬意北市立委吳思瑤出戰，但遭吳思瑤拒絕，因此現在想找行政院長卓榮泰親征。

今日民進黨召開南投縣長提名記者會，會後秘書長徐國勇接受訪問，他表示知道大家很期待台北市長會派誰參選，也有許多人被點名，像是卓院長曾是台北市的議員和立委，還有立委王世堅、吳思瑤，就連自己也被點名了，不過徐國勇強調自己是不會選。

徐國勇指出，這代表黨內台北市長「不缺人選」，只不過什麼時機、誰最適合，都還在做評估。至於何時會公布，徐國勇微笑透露「也有可能在年底前就提名」。

今日晚上將進行台南市長電話民調，徐國勇說現階段最重要的是把台南民調順利完成，之後像高雄民調出爐後，大家整合一致支持出線的人，大家團結向前。

