民進黨2026台南市長初選！美女主播主持電視辯論會 「超狂陣仗」曝

記者蔡維歆／台北報導

民進黨2026台南市長初選，將在本周六(27日)晚間八點，舉辦電視政見發表會，三立新聞台將全程實況轉播，兩位角逐初選爭取民進黨提名的參選人林俊憲、陳亭妃，將正面交鋒，三立新聞〈前進新台灣〉節目主持人王偊菁，擔任這場電視政見發表會的主持人，依先前政見發表會協調會議的結論，這場台南市長的提名初選電視政見發表會，將採用「申論、提問、結論」之形式舉行，雖加入「提問」但並非辯論形式，是邀請學者、專家、媒體人，向參選人提問並依序回答問題。

王偊菁在2022年曾主持「台北市長選舉電視辯論會」。（圖／三立提供）

王偊菁在2022年曾主持「台北市長選舉電視辯論會」，雖然有以前的經驗可以參酌，但接獲任務後依然投入心力認真準備，王偊菁表示「在政見發表會上，必須要做個稱職的時間管理大師，讓大家在公平的時間內暢所欲言」，她為自己設計了很特別的方式，要不靠鐘錶手機、練習精準掌握時間「最近我都嚴謹設定女兒生活作息時間，比如20分鐘吃完飯，15分鐘玩遊戲，優化我自己對時間的敏感度」，畢竟是新聞主播，王偊菁對自己的語速時間瞭若指掌，經過自己一番特訓，她認為有達到自己期望的標準。

這場民進黨台南市長初選電視政見發表會將在攝影棚內舉行，三立新聞動員團隊，緊鑼密鼓進行軟、硬體彩排及預演，當天在媒體採訪中心，更特別布置了「台南小吃列車」，現場將提供包括府城肉粽、碗粿、還有台南在地手搖飲和布丁，會在當日新鮮直送，讓現場有地道且濃郁的台南味，周六(27日)轉播當天，除了電視54頻道三立新聞台，另外包括三立新聞網、三立LIVE新聞、94要客訴、94看新聞、前進新台灣、新台灣加油、新台派上線等七個官方YouTube頻道，以及三立新聞、94要客訴、前進新台灣、新台灣加油、新台派上線等五個Facebook官方專業，都會同步直播，敬請於周六(27日)晚間八點至九點半，準時鎖定更頻道關心最新的民進黨台南市長初選電視辯論會的全程實況。

