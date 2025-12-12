民進黨2026台南「憲妃之爭」誰出線？沈富雄：這人恐怕已輸定了

民進黨台南市長初選競爭激烈，前總統陳水扁日前公開力挺立委陳亭妃，甚至直言她有99.9%的機會成為台南史上第一位女市長。對此，前立委沈富雄也表示，在這一局中，林俊憲恐怕已經輸定。

沈富雄在節目《鄉民大學問》表示，台南市長這一局，其實林俊憲恐怕已經輸定了，因為他跟陳亭妃的差距太大了，剩下的時間要趕上來，確實不容易，所以林俊憲很急了，連前南市議長、現任議員郭信良這3個字都拋出來了，把上一次選舉跑票丟出來，這是很狠的一招。

沈富雄指出，陳亭妃不想讓人提到的東西，林俊憲都出招了，所以表示再不拚，就時不我予了。除非台灣的司法真正聽命於政黨，然後在最後這段期間，把陳亭妃用司法手段搞下去。

民進黨立委陳亭妃（見圖）獲得前總統陳水扁公開力挺。（資料照，顏麟宇攝）

沈富雄直言，台南市這一局，比較沒有像高雄市長選戰那樣混沌不清，「我想台南市大概就是陳亭妃了。」沈富雄斷言，如果陳亭妃對上國民黨立委謝龍介，謝龍介會輸，因為謝龍介曾經親口在很多場合告訴全國人民，他跟陳亭妃拚不會贏，所以謝龍介都講，不跟陳亭妃拚，他是跟賴清德拚，這個是委婉繞個圈。除非民進黨想盡辦法要把林俊憲弄上來，要不然陳亭妃對上謝龍介，謝龍介贏不了。

對於謝龍介曾宣稱「只做一屆」，沈富雄回應，「任何候選人說『我只做一屆』是處於弱勢的，如果遙遙領先，3屆都不嫌多，為什麼只做一屆？拋出『我只做一屆』的人，其實是對自己沒有信心的。」

