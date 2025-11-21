民進黨2026喊5+N 游盈隆：美濃大峽谷恐重挫南部票倉

2026地方大選即將到來，民進黨喊出「5+N」的選戰目標，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆提出分析認為，「目標合理」不過南部傳統票倉台南、高雄面臨隱憂，，其中高雄美濃大峽谷事件很可能造成民進黨大失血。

高雄美濃大峽谷。（圖／柯志恩臉書）

游盈隆20日在中天《新聞千里馬》節目中表示，目前國民黨在幾個關鍵選區已展現穩定優勢。「台北市、桃園市連任的機率都是最高」，游盈隆分析，新北市的選情則視候選人協調結果而定，「除非三腳督，民眾黨黃國昌嚥不下這口氣，不過他自己也講他不會這樣做，所以新北市也是國民黨的機會可能比較大。」

針對民進黨的選戰目標「5+N」，游盈隆認為這是相當務實的策略，「也就是5席起跳，再加個1、2席，也是蠻合理的。」他指出，2026年選舉中有超過半數以上是開放席次，在這種情況下，國民黨推出合適人選的難度也不小，「國民黨自己也有自己的問題。」他進一步解釋，開放席次眾多將帶來更多變數，「變數一多，藍白整合如果不順利，結果會怎麼樣，就很難講。」

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料圖／中天新聞）

游盈隆特別提到民進黨在南部傳統優勢區域的隱憂。他質疑高雄美濃大峽谷事件的處理方式，「這麼簡單的問題，為什麼中央跟民進黨籍的高雄市長陳其邁沒有出來，做一個很徹底、很完整的說明，這應該要止血。」游盈隆表示對此感到訝異，「行政院長卓榮泰也都是有選舉細胞的人，為什麼沒有去處理這些事情。」

除了高雄，游盈隆也指出台南的問題，「民進黨在台南何嘗不是如此，這次光電案也是一樣。」他直言，「台南、高雄本身一定有問題，這是民進黨的隱憂。」這番言論顯示，民進黨在南部傳統票倉可能面臨選民信任危機，對2026年選戰構成重大挑戰。

