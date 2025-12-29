民進黨2026市長候選人何欣純市政辦公室全國衝第一開箱

台中市長候選人、立法委員何欣純今（29）開箱位於台中市南屯區的市政辦公室，在台中市議會黨團總召周永鴻及多位市議員，以及台中市黨部主委許木桂的陪同下，一早共赴南屯萬和宮參香祈福，接續前往位於南屯區的「何欣純市政辦公室」舉行開箱揭牌儀式，正式對外公開亮相辦公室啟用，是全國第一個運作的市政辦公室，將傾聽市民心聲、是推動市政政策的重要據點。

何欣純說，未來希望以嶄新的治理模式治理台中，「欣欣向榮、台中創新、心存台中」，讓台中欣欣向榮、以創新思維「從欣開始」開創台中新局，讓台中這片土地繼續滋養、孕育台灣人民、台中市民，用心存感恩的心，讓大台中越來越好。

何欣純市政辦公室進行揭牌儀式，何欣純與台中市黨部主委許木桂、台中市議會黨團共同揭牌(見圖)。

何欣純表示，未來會從台中29個行政區開始，逐一走訪里鄰社區，傾聽地方意見。市區、屯區、山線與海線都同樣重要，城市發展必須區域均衡，希望從南屯開始，讓大台中每一區都有亮點、都有產業重點、都有最宜居的生活中心。

何欣純強調，市政辦公室的開箱後，未來將以更開放、更貼近民意的方式，也會用行動證明，何欣純是願意傾聽、能夠做事，也準備好為台中服務，盼打造更好更宜居的城市。