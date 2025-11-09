民進黨2026年嘉義縣長初選開跑！蔡易餘、黃榮利11日領表登記

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選，將於11月10日至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。民進黨立委蔡易餘和縣議員黃榮利都表示確定投入初選，兩人也都將在11月11日北上領表登記。

蔡易餘。（圖／中天新聞）

嘉義縣長翁章梁任期明年屆滿，蔡易餘早早就展現出爭取參選縣長的態勢。從今年初開始，蔡易餘便頻繁跨選區跑行程，嘉義山線許多公開活動、廟會、餐會、平安宴都能看到蔡易餘團隊身影，他本人也頻繁在山線亮相。就連不同黨派的民代都表示，今年已看過蔡易餘好幾次。

廣告 廣告

黃榮利日前參加梅山鄉2025幸福梅山產業觀光文化活動時，與梅山鄉長林俊謀合影。（圖／翻攝黃榮利臉書）

黃榮利在2024年大選時曾表態投入嘉義縣立委第一選區（海線）立委選舉，後為大局接受協調讓蔡易餘繼續選立委。這次縣長選舉，黃榮利決定不再退讓，近期除出席山線活動外，也私下拜訪地方人士，布局縣長選舉。

民進黨蔡易餘早早展現選縣長氣勢，今年初開始跨選區跑行程。（報系資料照）

據了解，兩人選在同一天登記，蔡易餘規畫在11月11日上午11點11分登記領表，黃榮利則安排在同日下午2點登記。

延伸閱讀

遭《央視》起底！沈伯洋影片回擊：充滿造謠

沈伯洋遭陸立案偵查！重慶警方：已收到大量舉報線索

連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦