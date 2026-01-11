民進黨2026沒人選金門？陳玉珍：經營基層都要一步一腳印
民進黨布局2026年地方大選，預定農曆年前完成各縣市首長提名，但金門、馬祖（連江縣）因沒人請纓，提名進度嚴重落後，引發討論。國民黨立委陳玉珍表示，經營基層都是要一步一腳印、勤於耕耘，希望民進黨還是派人到金門，聽聽在地民眾的心聲。
金門縣向來是藍營的天下，現任金門縣長陳福海在擔任議員時，曾收賄遭判刑10個月、褫奪公權1年。依2023年5月立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案新規定，2026年他無法競選連任。外界評估，2026金門縣長寶座回歸國民黨的機會大增。國民黨表態參選金門縣長的人，包括立委陳玉珍及前縣長、現任北農董事長楊鎮浯，金門縣黨部依黨內規，先協調再決定下一步作為。
據了解，民進黨內金門中執會曾建議年底縣議員提名3人，要比原有的1席議員「更上一層樓」，更讓賴清德不願放棄找人「硬拚」金門縣長的可能性。黨內也有人建議，讓責任區在金門的不分區立委陳培瑜「下場拚搏」，但賴清德未置可否，仍曾多次探詢地方合適人選，但地方多「沉默以對」。綠營在金門的地方人士認為，多次內參民調顯示，藍營支持度太高，陳玉珍甚至有過半支持，根本勝券在握，綠營不論派誰去選都是「砲灰」，所以沒人想在資源不足的情況下被當「犧牲品」投入參選。
陳玉珍表示，經營基層，都是要一步一腳印、勤於耕耘，民進黨如果想在金門有長遠的發展，還是需要派人長期經營，而不是到了選舉的時候才說找不到人參選， 希望民進黨派人到金門，好歹聽聽金門民眾的心聲，在做決策的時候，才能掌握最正確的方向。
