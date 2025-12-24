民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人

​新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的態度是關鍵。

2026新竹市長選戰，目前在野藍白看來高機率是由高虹安爭取連任，而民進黨方面則遲未公布人選。對此，杜聖聰指出，高虹安連任機會高，不過最大的敵人是高虹安自己，726大罷免的時候，高虹安拿到了12萬張不同意票，比她2022選市長時的票數還高。

杜聖聰強調，不過，未來新竹市的選勢會轉移到對高虹安市政治理的檢驗，高虹安要把市政府螺絲栓緊，也必須要在明年2、3月的新會期，做出具體的市政端出來，若市政補強，就有機會與大罷免拿到12萬不同意票形成共振相應，反之則可能就會成為黃金交叉點，一瀉千里，後續的官司也是一大隱憂。

針對綠營要派誰出戰？杜聖聰認為，民進黨在2026新竹市長人選極有可能空降，派出中央官員或是高層參選，但人選會是誰，民進黨主席賴清德以及黨團總召柯建銘的態度至關重要，賴清德手握黨內大權，而新竹市是柯建銘總召經營多年的本命區，所以要代表民進黨參選的，必須在這2人間取得共識。

