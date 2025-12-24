民進黨2026派誰挑戰高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在2個人

新竹市長高虹安助理費案二審判決撤銷貪污罪，18日復職重返市府上班，2026競選連任看來志在必得。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析認為，綠營在新竹市長人選極有可能是空降，但人選會是誰，賴清德總統及民進黨立院黨團總召柯建銘的態度是關鍵。

杜聖聰昨（23）日接受廣播節目《POP大國民》訪問時指出，高虹安連任機會高，最大的敵人是自己，並指出在726大罷免時，高虹安拿到12萬票不同意票，比市長選舉時拿到的票數還高，即便大罷免的民眾投票動機相當多，但高在大罷免所展現的聲勢很驚人。

不過杜聖聰強調，未來新竹市的選勢會轉移到對高虹安市政治理的檢驗，高要把市政府螺絲栓緊，也必須要在明年2、3月的新會期，做出具體的市政端出來，若市政補強，就有機會與大罷免拿到12萬不同意票形成共振相應，反之則可能就會成為黃金交叉點，一瀉千里；至於官司上是否還有出現變數，也是一大隱憂。

杜聖聰也提到，民進黨在2026新竹市長人選極有可能空降，派出中央官員或是高層參選，但人選究竟會是誰，有兩個人的態度是關鍵，就是賴清德以及柯建銘；杜強調，除了賴總統是民進黨主席外，新竹市是柯建銘總召經營多年的本命區，所以要代表民進黨參選的，必須在賴、柯兩人間，獲得共識，才有機會出現一拚。

針對2026新竹市長選舉，國民黨組織發展委員會主委李哲華17日透露，在考量「藍白合作」基礎及現任者優先原則，將不推人選，支持高虹安爭取連任。

