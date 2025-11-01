民進黨2026派誰選台北？作家喊「不要資歷太嫩的」推薦管碧玲
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前表態參選2026年台北市長選戰，並赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，引發關注。但作家顏擇雅認為，民進黨派出的台北市長人選，應有行政經驗，幹練、有辯才，從政資歷不要太嫩，她認為，海委會主委管碧玲是不錯的選擇。
顏擇雅今天在臉書上發文表示，希望民進黨派出來選台北市長的人選，是有行政經驗，幹練且有辯才，從政資歷不要太嫩的。民進黨不能否認，在台北市數十年來一直有一群對民進黨不離不棄的基層支持者。近日因為公館圓環，不少中間選民看穿現任市長能力真的不佳，不管能不能勝選，派出一個條件好的候選人就是一個重要政黨對台北市民應該展現的基本尊重。
顏擇雅說，她想提一個沒人提過的人選，就是海洋委員會主委管碧玲，海巡署、海底電纜被剪的事務，這兩年都歸她管。她還是2022年陳時中競選團隊政策小組總召集人，當年陳時中被攻擊，第一個出來發言的都是她。台北市長選戰要怎麼打，她是有經驗的。
顏擇雅指出，管碧玲曾任五屆立委，也是國立台北大學兼任副教授，在立院長期關注教育，跟教育界算熟悉。同時，謝長廷現在人又在台灣，如果是管碧玲出來選，謝長廷應可提供很好的助力。
