民進黨2026縣市長初選民調嘉義今晚決戰 台南壓軸拚到最後一刻

2026年1月12日 週一 下午6:12

民進黨嘉義縣長擬參選人黃榮利（左）、蔡易餘（右）。資料照。民進黨提供



民進黨從1月12日至17日執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，民進黨今（1/13）天公布抽籤結果，今天執行的選區為嘉義縣，將由立委蔡易餘、議員黃榮利爭奪黨內提名，結果預計最快明天中午前結果出爐。若結果順利出爐，明晚將進行台南市長初選民調，備受關注。

民進黨從1月12日至17日執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨天先進行高雄市初選民調。

民進黨今天公布抽籤結果，今天執行的選區為嘉義縣，將由蔡易餘、黃榮利爭奪黨內提名，由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，明天中午前公布結果。

更多太報報導

嘉縣初選政見會／蔡易餘質疑助選者曾背叛綠 黃榮利轟立委落跑：還沒選上就築圍牆

嘉縣初選政見會／賴清德欽點遭打臉 黃榮利稱「親口告訴我才信」：若賴反對會叫我退選

嘉縣初選政見會／蔡易餘送72歲生日祝福 黃榮利嗆年紀被灌水：我體重控制好、比川普年輕