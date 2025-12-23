民進黨2026縣市長提名急喊卡 外傳彰化縣整合出變數

民進黨原定24日宣布2026大選基隆市長、彰化縣長、雲林縣長提名人選，不過黨中央在22日卻以台北市隨機殺人事件為由，臨時通知延後提名時程。根據媒體報導，黨內人士透露問題並非受殺人事件影響，而是彰化縣提名案尚未整合完成，原定由彰化縣立委陳素月出戰，但前彰化市長邱建富公開放話，不排除脫黨參選。

邱建富放話不排除脫黨參選彰化縣長。（圖／邱建富臉書）

民進黨原定24日宣布提名基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國參選縣市長，卻在22日突然以台北市隨機殺人事件為由，通知三人取消記者會、延後提名時程。三位被提名人均向媒體證實接獲延期通知並表達理解，但黨內人士直指問題癥結並非殺人事件，而是彰化縣提名案尚未整合完成。爭取彰化縣長提名的前彰化市長邱建富則公開放話，不排除脫黨參選。

民進黨上周已低調通知基隆市議長童子瑋、陳素月及雲林縣立委劉建國準備出席24日中執會後的記者會，但22日突然通知取消，理由是台北市發生隨機殺人事件、氛圍不宜。陳素月證實下午接獲通知記者會延後，確切日期待中央黨部通知，並強調是三縣市一併延後，並非只針對彰化。童子瑋也透露被通知延期，強調他從議員到議長都在崗位為基隆市民努力，不論位置、角色都全力以赴。劉建國則表示，北捷血案悲劇讓國人心情沉重，目前都關注血案後續及如何避免再發生，不宜討論選舉，提名延後並不意外。

民進黨彰化縣立委陳素月。（圖／陳素月臉書）

根據《中時新聞網》報導，黨內人士質疑，隨機殺人事件已發生超過三天，拿來當延後理由太過牽強。知情人士指出，真正癥結在於艱困選區彰化必須團結爭取最大勝算，雖然先前傳出可能提名民調最高的陳素月，但拍板消息提前曝光激化反彈聲浪，為求事緩則圓才決定延後。彰化縣長提名案有新潮流立委陳素月、正國會立委黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富四人爭取，黨內整合仍存在反彈意見。

邱建富日前曾質疑陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，與先前整體趨勢不符。他表示，民意非常強烈支持他繼續走，參選是他一直規畫的目標，不排除任何可能，包括脫黨參選。彰化綠營人士回應，邱若質疑民調有問題，應循黨內機制要求黨中央公布相關數據，不應一再放話。該人士指出，邱若執意登記參選會被開除黨籍，因脫黨參選將喪失黨的奧援，邱應不致於真的脫黨參選。

