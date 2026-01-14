民進黨2026能翻轉5縣市？徐國勇：搞不好會比這更好

民進黨秘書長徐國勇受訪。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 媒體人吳子嘉近日表示，國民黨 2026 年將會大敗，包括新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市會翻盤。對此，民進黨秘書長徐國勇今（14）日表示，「我相信他的預言會成真，而且搞不好還會比他所預言的更好一點都不一定。」

徐國勇今下午受訪表示，他對每個縣市的候選人都充滿信心，不管哪一個縣市，已經執政的縣市要繼續，沒有執政的縣市要盡所有力量翻轉，讓人民知道民進黨執政的成績。

話鋒一轉，徐國勇批評前總統馬英九「633」政策跳票，國民黨用「633」欺騙台灣人民，得到 8 年政權，且特別親共，因為國民黨的親共讓國民所得停滯。他說，民進黨執政國民所得超過 38,860 元美金，且股市將近 31,000 點，證明民進黨是會做事的政黨。

徐國勇說，他對於每個執政縣市都有信心，而在新北市，立委蘇巧慧非常努力；宜蘭整合得很好；至於基隆、嘉義市、台東、彰化，每個提名的縣市候選人都非常優秀。他說，吳子嘉說民進黨可能多 5 個縣市，他希望吳的預言成真，「我也相信他的預言會成真，而且搞不好還會比他所預言的更好一點都不一定」。

媒體質疑，立委賴瑞隆初選民調勝出，是因為黨中央民調差距較大。徐國勇強調，民調就是公平、公開、公正。他說，他上任秘書長以來，民調中心沒有增加任何人員，也沒找他的人進來，黨主席亦然，因此民調中心從以前到現在就是這些人，而這些人都是事務人員，非常公正。

徐國勇指出，高雄初選民調做出來差距不大的原因是「對比」，在這種競爭激烈的情況下，差距本來就不會非常大。他說，有人以此作為陰謀揣測，這沒有必要，三個候選人也都表達初選公平，並接受會跟民進黨繼續往前走。

另針對台北市長提名人選，徐國勇說，他是秘書長不會選，誰是適當人選正在一一評估。至於是否可能農曆年前提名，他說，「是可能的。」

