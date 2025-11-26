民進黨2026誰出戰桃園？卓冠廷指王義川「未主動」爭取：但該做的事都有在做、背後想法應該是「尊重黨的徵召機制」

2026年地方選舉在即，民進黨桃園市長參選人目前尚未拍板，不分區立委王義川近期呼聲高。對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今（26日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，王義川本人雖然沒有「主動」爭取提名，但該做的事都有在做。他猜測，王義川此舉是尊重黨內的徵召機制。

明年地方選舉六都縣市首長之爭，備受矚目，民進黨目前尚未定奪將由誰來出戰現任國民黨籍桃園市長張善政。針對近期呼聲較高的王義川，卓冠廷表示，參選意願要由本人來說，才是最正確的，「但身為他的朋友，我從旁觀察，我覺得他的態度是『沒有要主動爭取』，但是該做的事情他都有在做，包含成立服務處、舉辦座談活動等等」。

卓冠廷認為，王義川的背後想法，「應該是尊重黨的徵召機制」。卓冠廷說，大家都知道，桃園算是艱困選區，對上張善政絕非一場好打的戰役，「所以最後徵召出來的人選，一定要是能讓大家團結、去爭取中間選民的人」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

