民進黨2026誰戰蔣萬安？黃暐瀚點名「他」：最強最好的人選

2026九合一大選，台北市長部分，國民黨的蔣萬安爭取連任，民進黨則還未決定。媒體人黃暐瀚說，民進黨立委王世堅其實是綠營最強、最好的人選。

黃暐瀚9日在節目上表示，根據近期的媒體民調，王世堅是綠營排名第一，他相信大家都不會有任何的意外，而蔣萬安勝過所有的綠營人選，這也不會有意外，但有兩個點值得觀察討論。

黃暐瀚指出，以目前的狀況看起來，第一，蔣萬安是要連任的市長，王世堅跟蔣的距離雖然差了20幾%，但該民調可能因機構效應影響，如果王真的選市長，得票支持度可能比民調數字更高，「如果會，那他是不是最強的人，我認為他是」。

黃暐瀚也說，第二，民進黨的議員如果對王世堅當母雞沒有意見，「我覺得黨中央徵召他的機率可能就會提高」，因為王本人已經說過沒有參選意願，理由是稱選不贏蔣萬安，雖然是這樣說，但民調數據顯示，王在年輕選民支持度是贏過蔣。

黃暐瀚分析，如果王世堅仍堅持不選，而民進黨選對會也真的沒有要徵召王，誰是接下來的第二強？依舊還是吳怡農，但若是吳，議員是否支持的問題可能更大，因為已經有幾位議員認為吳近兩年沒有在跑，倘若有民進黨議員不希望吳來選市長，那吳的機會就不會高。

黃暐瀚強調，王世堅如果真的選台北，蔣萬安可能要花更多的力氣回防，藍營原先希望在台南、高雄有所斬獲，但可能因為蔣的回防，讓藍營在台南、高雄的大咖輔選、糧草、兵馬減少，「王世堅其實可能真的是民進黨最好的人選」。

