民進黨2026誰選桃園？王義川：市政的討論才是根本

民進黨立委王義川今（9日）赴民進黨桃園市黨部以「桃園願景」為題開講，被問及桃園市長選情，他表示，北北基桃首都圈是2026選舉的重中之重，民進黨必須設下「首都防線」。王義川說，市政的討論才是根本，若黨中央有徵召，身為黨員就應接受。

王義川。（圖／中天新聞）

相較於高雄、台南初選戰況激烈，民進黨桃園市長提名顯得冷清。至於王義川、總統府副秘書長何志偉等潛在人選，至今都未鬆口表態，引起外界關注。有綠營人士分析，黨中央已決定桃園市長採「徵召制」，再加上正國會日前公開「叫版」賴清德，引發黨內震盪，讓許多有意角逐者選擇觀望，「一動不如一靜」。他也指出，外傳林佳龍可能爭取桃園提名，但王義川仍態度謹慎，面對提名問題僅重申「一切尊重黨中央徵召」。

王義川。（圖／中天新聞）

王義川今天受訪時表示，北北基桃首都圈是這次選舉的重中之重，民進黨必須在北北基濤首都圈，設下「首都防線」，才不會讓北北基桃的選舉，外溢到彰化以南，所以關於這幾個縣市長的人選，黨中央包括黨主席、選對會都正在緊鑼密鼓地徵詢當中。身為黨員，黨主席的徵召，大家就是要接受徵召，目前就是要等黨中央、黨主席、選對會，針對北北基桃，做好安排。

何志偉。（圖／中天新聞）

對於何志偉似乎有意參選桃園市長，王義川則說，桃園想要來討論的人選非常多，桃園的課題也非常多，從市政的討論才是最根本的，人選則是最後底定，「桃園人要先討論桃園市政」。

