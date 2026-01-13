民進黨2026高雄市長初選結果出爐 立委賴瑞隆勝出

民進黨今天(13日)公布2026年高雄市長初選民調結果，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺與國民黨對手柯志恩分別進行對比式民調後，由賴瑞隆勝出；民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。

民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑4強相爭，民調結果今天出爐；最後由賴瑞隆以59.9995%勝出。民進黨發言人韓瑩宣布民調結果：『(原音)民進黨今天公布2026高雄市初選民調的結果，根據剛才10時30分民調的開封結果，高雄市長初選民調數字最高的為賴瑞隆委員。』

廣告 廣告

根據民進黨公布的民調，4人與國民黨的柯志恩對比，賴瑞隆獲得55.9995%；邱議瑩為55.3807%；許智傑為51.9022%；林岱樺為50.5986%。

民進黨預計在1月21日召開中執會正式提名。(編輯：宋皖媛/陳文蔚)