民進黨2026高雄恐變天？她揭賴瑞隆3大死穴：柯志恩的知名度明顯高很多

2026年高雄市長選戰，民進黨由立委賴瑞隆出戰，將對決國民黨立委柯志恩。作家苦苓日前在臉書發文表示，賴瑞隆形象模糊、知名度不足，高雄市長陳其邁政績無法有效轉移，而且對手國民黨立委柯志恩不弱，民進黨若掉以輕心，恐重演2018年爆冷失守的情況。對此，前台北市副市長李永萍在節目《新聞大白話》表示，​苦苓所說的確實都是賴瑞隆的死穴。她更直指，柯志恩很親民，而且在高雄蹲點；賴瑞隆則與其他派系無法整合，因此高雄現在對民進黨來講，當然是危險的。​

​作家苦苓日前在臉書以「民進黨要小心丟掉高雄！」為題表示，繼國民黨主席鄭麗文揚言收回南二都後，黃國昌也臭屁稱要幫國民黨拿下高雄，但民進黨不可不慎，因為過去「提名西瓜也會選上」的時代已經過去了；他也提及2018年時任高雄市長候選人陳其遘「大爆冷門輸掉」，提醒賴瑞隆千萬要引以為戒。

苦苓更直言，賴瑞隆異軍突起出乎意料獲得提名後，8成鄰居朋友都沒聽過他；即便知道是立委，也不太清楚其表現、政績，很多印象就是「小孩霸凌、偽造文書，但後來沒事了；老實說，賴瑞隆的形象相當模糊，做個民代還馬馬虎虎，但要那麼多人支持他當上行政首長，那真的是「阿婆生仔——真拚！」且重點是他的對手並不弱。​

對此，李永萍表示，賴瑞隆的確如同苦苓的批評，他真的不是一個大政治人物的那種氣勢作派，這些他通通沒有。苦苓總是民進黨的，他說的賴瑞隆的問題，她覺得很中肯，苦苓說賴瑞隆形象模糊、知名度不足，而且陳其邁的政績跟他團隊的支持，可能沒有辦法有效轉移，這確實都是賴瑞隆的死穴。

李永萍接著表示，相對來看，柯志恩很親民，而且她在高雄蹲點，她的問政表現，明顯比賴瑞隆的形象還有知名度高多了。對手真的不弱，賴瑞隆在這種狀況裡頭，還搞菊系小圈圈，跟其他的派系似乎無法整合，因此，高雄現在對民進黨來講，當然是危險的。

