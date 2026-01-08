民進黨2026高雄、台南、嘉義縣初選民調時程出爐 1/9起祭5禁令

民進黨公布2026年3縣市民調時程與相關禁令。（資料畫面）

民進黨今（8日）公布2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，將於1月12日至1月17日進行；自1月9日零時起至各選區民調完成前，所有初選候選人及競選團隊須停止5項行為，包括參加媒體專訪、播出廣告、藉政令宣導播個人宣傳廣告、購買置入式行銷新聞，及發布或引用民調。

民進黨今日宣布，2026年直轄市長暨縣市長初選民調，包含高雄市、台南市及嘉義縣，將於1月12日至17日舉行，自民調前3日、即1月9日零時起，至各選區民調作業結束止，各初選候選人及其競選團隊須遵守相關宣傳禁令。

黨中央指出，禁令期間，各候選人及其競選團隊不得參加或主持電視、電台、平面及網路媒體的專訪、談話性、戲劇或綜藝節目，也不得播出或刊登任何形式的有償或無償廣告，包括跑馬燈及蓋台廣告；此外，候選人不得藉政令宣導或政績宣傳形式，在電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體，刊播個人無償或有償的宣傳廣告，也不得購買置入式行銷新聞，以及發布、引用任何民調或市場預測結果。

民進黨強調，相關規範是依「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」辦理，若候選人違規，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會，並認定違規情節重大者，最重可取消初選資格；若仍有2人以上候選人具資格，則須重新進行民調。





