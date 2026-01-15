民進黨21日正式提名 陳亭妃談競選規劃：向賴清德請益台南市政

民進黨台南市長初選，由立委陳亭妃以2.7個百分點的差距險勝林俊憲。（圖／黃耀徵攝）

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃以約2.7個百分點的些微差距，險勝同黨立委林俊憲，預計將於21日正式被提名。陳亭妃今（15）日發表勝選感言指出，未來將向總統賴清德、台南市長黃偉哲及多位地方立委請益台南市政經驗與政策方向，並整合「台南隊」力量，為接下來選戰做好準備。

陳亭妃與林俊憲兩人在競選期間，雙方陣營多次隔空交鋒，火藥味濃厚，最終勝負差距也相當接近。面對初選結果，陳亭妃首先感謝台南鄉親一路相挺，陪伴她走過27年政治生涯，並在第28年迎接全新挑戰。她表示，台南是大家共同的家，未來要一起守護，她也感謝一路以來不斷鞭策、磨練她的朋友。她將成為台南400年來首位女性市長，這是一項重大考驗，她一定會全力以赴、通過考驗。

陳亭妃說，她也要感謝賴清德總統，賴總統首次參加台南市長初選時，並沒有任何行政資源，依靠的是議員與鄉親的力量，具有人民的經驗，甚至在任市長時拿到72.9%支持度，這都應該學習，所以她也會用人民的力量，希望台南能換來一個不一樣的女市長。

她也指出，台南是一個團隊，未來將向賴清德總統、黃偉哲市長，以及林俊憲、郭國文、賴惠員、林宜瑾、王定宇等立委與所有市議員請益，將相關經驗與政策納入未來白皮書，並肩作戰。

陳亭妃也提到，民進黨2026要大贏，不只她要贏，台南市議員也要打出全壘打，讓賴清德主席不會擔心，「一定要有這個底氣，才有辦法讓2028賴清德總統在台南的選票，尤其在藍白合前提下，一定要贏過2024。」

面對台南市長選舉，將對上國民黨籍立委謝龍介，她坦言，自己已準備好要「六戰六勝」謝龍介，她一定會讓大家看見團結的民進黨，一定會努力，比別人的腰更軟，尋求所有人的支持。

