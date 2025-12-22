民進黨24日提名賴清德表侄童子瑋選基隆、陳素月選彰化 劉建國再戰雲林

童子瑋。摘自童子瑋臉書



2026縣市長選戰，民進黨已完成台中市、宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新北市、苗栗縣的提名布局。民進黨24日上午召開選對會，下午召開中執會後舉行記者會公布第三波提名名單，預計提名基隆市議長童子瑋征戰基隆、立委陳素月角逐彰化及立委劉建國再戰雲林縣。

基隆市部分，民進黨秘書長徐國勇日前稱已有人選，而且是非常棒的人選，據了解，24日將提名總統賴清德的表侄童子瑋挑戰基隆市長，童子瑋祖父童永是基隆信仰中心慶安宮主委，童子瑋同時具備地方宮廟系統，以及中央政府的支持。童子瑋今說，不論在哪個位置，面對任何挑戰都會全力以赴。

民進黨立委陳素月。楊亞璇攝

彰化縣長部分，民進黨有4人表態爭取，包括民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，民進黨採「類初選」方式，以民調作為提名參考，4人上週至中央黨部看民調。陳素月透露自己第一名，邱建富稱第一名大概44％，他跟第二名都是42點多％、第四名大概40％，四人全勝過假想敵國民黨立委謝衣鳯。邱建富日前質疑陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符。不過，黨中央並不會公布民調結果，但已確定通知陳素月獲得提名。

立委劉建國。廖瑞祥攝

此外，選對會先前建議中執會徵召劉建國再戰雲林縣長，前縣長蘇治芬日前也表態支持劉，劉也強調，會邀請蘇治芬加入競選團隊，擔任重要角色，劉預計24日獲正式提名。

