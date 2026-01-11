民進黨3縣市長初選民調明登場！專家解密「加權機制」內幕

民進黨將於12日正式啟動高雄市長、台南市長及嘉義縣長初選民調作業，有志參選者無不使出渾身解數做最後衝刺。有一名熟悉民進黨初選作業的民調專家透露，民調將採取加權機制，依性別、年齡及戶籍按人口比例計算，確保結果客觀準確。

民進黨台南市長黨內初選民調將登場。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

根據《中時新聞網》報導，民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選民調將在12日至14日依抽籤順序執行，時段訂在晚間6點至10點，由3家民調公司分別完成1200份有效樣本。該專家說明，民調採用市內家用電話方式進行，各區域電話號碼經由電腦亂數抽出受訪對象，並依人口比例按照性別、年齡、戶籍地進行抽樣，達到規定樣本數後，再透過加權換算得到最後結果。

該專家指出，民調過程中較難控制的變數包括受訪者謊報年齡，例如明明聽起來是年長者聲音，卻偽稱自己20幾歲；另外也有藍白支持者接到電話時，刻意表示支持民進黨某位參選人。這些外在因素雖是民調過程中無法控制的變數，但當回到依性別、年齡和戶籍按人口比例加權換算時，這些刻意謊報和偽裝的調查結果，影響程度就會被大數據加權給降低，減少對民調結果的衝擊。

民進黨高雄市長黨內初選民調將登場。（圖／民進黨YT）

該專家解釋，各參選人呼籲支持者全家守電話有其道理，因為民調必須對各年齡層及性別平均分布，還要依戶籍人口比例完成抽樣。假如接到電話的都是家用電話使用率較高的老年人，依年齡及人口比例加權後，老年人的占比就會降低。民調也可能指定特定年齡層、性別來受訪，藉此提高整體結果準確性，但不會像外界傳言偏重哪個區域或哪個年齡層，以維持公平性。

