民進黨4人表態角逐彰化縣長 黃秀芳：兄妹爬山各自努力
民進黨2026百里侯選戰進入倒數，各方陣營陸續積極布局、推派人選。明確表態有意角逐彰化縣長的民進黨立委黃秀芳表示，黨內擬參選者近期陸續成立競選辦公室，無論是「兄弟爬山」或「姐妹爬山」，都期盼大家各自努力，爭取縣民支持。
民進黨在彰化採徵召制，不辦理初選，而是由黨中央選對會約談參選意願者；若協調未果，將以民調結果搭配選對會綜合評估，最後由黨主席賴清德拍板提名。目前已登記參選意願的包括獲「正國會」力挺的黃秀芳、連任四屆立委陳素月、彰化市長林世賢，以及曾任兩屆彰化市長、並擔任過地方黨部主委的邱建富。
面對黨內擬參選人積極跑動基層，並且陸續成立競選辦公室。對此，黃秀芳指出，她持續依既定行程在全縣各地跑行程，爭取更多縣民支持，不管是「兄妹爬山或姊妹爬山，我們都是各自努力」，爭取縣民支持，最後一起團結打贏選戰。
