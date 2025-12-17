民進黨4人「類初選」民調揭曉 陳素月有望獲徵召選彰化縣長

民進黨立委陳素月有望在彰化縣「類初選」出線，代表民進黨參選彰化縣長。（圖：陳素月臉書）

民進黨備戰2026選戰，彰化縣長提名採「類初選」模式，今（17）天民調出爐，由民進黨立委陳素月佔領先位置，有望在彰化縣「類初選」出線、並於下次民進黨選對會、中執會後獲得兼任民進黨主席的賴清德總統徵召，代表民進黨參選彰化縣長。

陳素月和民進黨立委黃秀芳、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富都表態參選彰化縣長，經協調後，民進黨中央辦理「類初選」模式，12月3日確定民調方式、並將在12月中做民調，預計12月底確定提名人選。昨天晚間完成民調作業，今天民調結果出爐，雖未公開，黨中央仍召集四位有意參選者到場討論。

陳素月會後受訪時表示，是否確定提名，還要等選對會開會決議、主席提名才算數，期待有好的結果。林世賢則說，由中央統一發布，民調部分就不對外透露，大家有簽保密協定，團結一致，彰化才會贏，還是有信心被提名。

陳素月提到，這段時間感謝鄉親相挺，也要感謝三位同志，彼此向選民表達願景、能力跟專長，這是良性競爭，民主競爭的典範，會團結一致為彰化打拼，希望彰化更好，會一起團結。下禮拜應該中執會會通過。彼此都差距不大，都在誤差範圍內，其他3位同志也都非常優秀，良性競爭下，團結為彰化努力。

對於民調結果，黃秀芳強調，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此差距都很近，之後選對會提名誰，未來一定團結一致，四位都在地方認真經營，今天結果都尊重，未來提名誰絕對是全力輔選，打贏明年選戰。

邱建富則指稱，非常高興也欣慰，四位候選人完勝謝衣鳯，而且有一段差距，當然比賽就有結果，他個人已經12年沒有參選，在四位裡面，沒有職位也沒有資源，但支持度能夠衝到42%，非常滿意。對於民調數字，邱也透露，第一名贏他一點點，大概44%，第二、三名都落在42%，第四名大概40%。