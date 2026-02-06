民進黨4現任議員1新人組「正派桃園隊」 王義川陪同登記初選

民進黨籍立法委員王義川陪同「正派桃園隊」五位參選人遞交初選登記資料。 圖：黨團提供

備戰2026年九合一大選，民進黨直轄市議員提名初選本周正式啟動，展開領表登記作業。今（6）日上午，立法委員王義川陪同「正派桃園隊」五位參選人，包含現任議員余信憲、彭俊豪、劉仁照、陳睿生，以及投入第十選區（龍潭）初選的新人張贊聞，前往民進黨桃園市黨部，正式遞交初選登記資料。王義川表示，此次正國會推出五位優秀的市議員候選人，期盼在未來四年能持續強化市政監督、深化地方建設，攜手為桃園發展打拚，也呼籲鄉親給予最大的支持。

余信憲指出，過去兩屆任期中，他強力監督市政，不僅勇於揭露市政弊端，也積極爭取地方建設經費。他強調，自己在議會的表現有目共睹，未來若能順利連任，將持續發揮監督專業，捍衛市民權益，為桃園爭取更多實質福利。

爭取四連任的彭俊豪表示，過去三屆任期中，他努力落實每一項政見，並以具體政績回饋市民。他強調，每一次選舉都將自己「歸零」，以最謙卑的態度勤走基層、傾聽民意。未來也將持續凝聚市民共識，期盼獲得更多肯定，繼續為中壢鄉親做更多事。

作為隊伍中的新力量，張贊聞表示，自己已在龍潭深耕二十年，未來將聚焦長照、幼托、身障及毛小孩福利等議題持續努力。他也主張結合觀光與文創能量，帶動地方整體發展，並致力擦亮民進黨招牌，讓選民看見民進黨的服務和為基層付出的決心。

劉仁照則細數自己十年來為平鎮推動共融式遊具與旗艦運動公園的成果。身為會計師，他強調將持續發揮財務專業，理性問政、嚴格把關市民預算，確保每一分錢都花在刀口上。面對少子化挑戰，他也承諾推動更完善的育兒福利政策，為年輕父母打造更友善的生活環境。

陳睿生表示，選對人，地方發展就會不一樣。任內他落實議員款公開透明，並優先補足偏鄉學校與社區的硬體建設需求。從海邊到頭洲，他推動多項公園及活動中心建設，未來將持續縮小城鄉差距，為鄉親打造更宜居、建設更有感的新屋。

王義川在致詞時指出，桃園擁有國際機場與航空城，是未來台灣發展的重心。他提出以北桃園扮演經濟火車頭、南桃園深耕文化與優質生活，而青埔與海線則是接軌世界的國際大門戶，藉此串聯起「三核心發展軸線」。王義川指出，透過軸線發展能讓桃園各區更具前瞻性，而此次「正派桃園隊」五位參選人，正是對應此發展藍圖的最佳人選。

王義川也逐一介紹五位「正派問政」戰將的專業布局。對於選情，王義川表示四位尋求連任的現任議員表現優異，無論在媒體評鑑或地方支持度上都令他感到放心，至於新人張贊聞，則需要大家更努力來幫忙，讓「正派問政」五位正青全員過關。

王義川也強調，他認養桃園市的任務之一就是讓現任23位民進黨桃園市議員都連任，也讓新人有機會進入市議會監督市政，他會拚盡全力達成任務。

