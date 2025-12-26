民選公職接觸黨政軍要揭露 梁文傑提醒：免得選舉時被人拿照片檢舉

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



行政院會今（12/26）日討論通過《兩岸人民關係條例》修法，新增立委赴中也須經許可，草案將送立法院審議。而包括立委、縣市議員與村里長在內的民選公職人員，若赴中接觸中共黨政軍，返國後必須揭露相關內容，違規者最多將罰10萬元。

陸委會主委邱垂正於行政院會後記者會說明，有關民選公職人員接觸中共黨政軍的部分，在修法前完全沒有規範，新增的修法版本則要求必須公開揭露時間、地點、事由與過程，並由權責主管機關公開，如果未提供，或提供不實，將處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

外界關注要如何了解是否有規避揭露，梁文傑表示，針對這些需要公開的民選公職，採取事前信任、事後揭露的做法，這種方式其實是賦予誠實的義務，他們未來選舉時，若沒有如實報告，就容易遭人檢舉或揭露，「當時參加活動時，別人拍了一張照片，選舉時丟出來。」

邱垂正也認為，過去沒有任何規範，因此無從掌握他們是否與中國大陸黨政軍有接觸，也無法回應社會上各種疑慮與不安；現在有了揭露制度，至少要求他們如實向權責主管機關揭露，未來如何定義主管機關，又該如何公開揭露，都會由內政部訂定相關辦法作為依據。

梁文傑將民選公職人員回國報告的做法比喻為公職人員財產申報，監察院其實無法追查誠實與否，但若遭人檢舉，相關單位就會啟動追查。

