民間交流喊卡 高市風波難了

日相高市早苗的言論風波已持續逾20天，未有和緩跡象。濱崎步日前在上海的1.5萬人演唱會突遭喊卡，大陸多地紛紛取消有日本演出者的各類活動。中國大陸與日本的民間文化交流，恐驟跌入一陣長度未知的霜凍期。

回顧高市的個人表態和整個日本政壇至今的折衝過程，恰似一場中日外交的「和平推」。即使到目前為止，日政壇各界種種試圖穩控局面的作為未盡奏效；但過程中，這些出牌哪些有效、哪些無效，哪些適得其反，亦值回顧分析，以鑒來者。

廣告 廣告

在大陸召見日本駐華大使、中日外交部司長級溝通不歡而散後，11月21日，日本官房長官木原稔在記者會上承認，高市早苗的表態，「如果有被認為造成誤解的情況，今後，必須極為審慎地應對。」這一表態，形同承認高市的發言確實引發爭議，日後將謹慎從事。但這距離陸方要求的撤回發言，仍頗有距離。

此後，與大陸溝通較密切的公明黨黨首齊藤鐵夫，又提出一份質詢，質問日政府對「存亡危機事態的認定標準」是否改變？對此，日本政府在內閣會議通過答辯書，並重申高市的說法並未改變政府既往見解。由此可知，日方雖不願如陸方所要求地「撤回」高市的談話；但實際上已通過對公明黨的答詢和內閣決議形式，試圖用更正式的政府表態體裁，「覆蓋」掉高市最初的答詢。

隨著高市政府試圖將論述的防守線，聚焦到「判斷存亡危機事態的既有標準未變」和「日政府對台的一貫立場未變」。大陸外交部也將落子處，推進到「日方所謂一貫立場的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個『一貫立場』？」

雙方交鋒至此，高市除了撤回言論外的另一選擇已經浮現：即公開重述1972年《中日聯合聲明》中的具體內容，特別是日本政府「充分理解和尊重」中國政府的對台立場等節。

然而在11月26日，在應對日本立憲民主黨黨首野田佳彥的質詢時，高市又未引述《中日聯合聲明》等文件，只選取陸方並不承認的《舊金山和約》，申述日本如今「已沒有立場去認定台灣的法律地位」。這隨即引起大陸關於高市刻意炒作台灣地位未定論的強烈質疑。

此後，即使野田佳彥單方面主張，高市在此次答詢中未再提「海上封鎖」等字眼，形同「回到了傳統見解、我將此視為實質上的發言修正和撤回」。但大陸能否接受野田替高市所做的「代位澄清」？從現今民間交流中止被擴大化的動向來看，答案似乎並不樂觀，鬥爭還將延續一陣。（作者為資深媒體人）