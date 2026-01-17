民間企業回饋社會 啟盛交通捐贈後勤車支援大社消防救災

為回饋社會並提升地方救災量能，啟盛交通股份有限公司近日於高市府消防局大社消防分隊捐贈一輛消防後勤車，提供各項救災及勤務支援使用，由消防局簡任技正黃古彬代表受贈。(見圖)

消防局今(十七)日說明，消防後勤車於各類災害現場中，肩負裝備運送、物資補給及人員支援等重要任務，是確保救災行動順利推展的重要關鍵；這次啟盛交通股份有限公司慷慨捐贈後勤車輛，將有效提升高雄市消防救災後勤支援能量，無論面對大型火災、風災或其他緊急災害，皆能發揮即時且實質的助益。

這次受贈之消防後勤車是依據實際救災及勤務支援需求進行整體規劃，並針對後勤作業流程進行功能性調整，車尾特別改裝為電動尾門設計，可有效降低各式裝備與器材上下車所需人力負擔，縮短整備時間，提升勤務效率與操作安全性；同時，該設計亦有助於提升消防機器人隨車出勤時之機動性與調度便利性，使相關設備能更迅速投入救災支援，進一步強化整體後勤支援效能。

未來該後勤車將配合消防機器人共同執行各項救災及特殊狀況應變任務，透過電動尾門之輔助設計，使機器人能迅速且安全地完成上下車作業，並提升災害現場之應變效率與整體作業流暢度，進一步強化消防勤務之安全性與即時性。

消防局強調，公共安全的推動有賴政府與民間共同努力，特別感謝啟盛交通股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，以實際行動支持消防工作，捐贈後勤車輛充實基層消防戰力。未來大社消防分隊將妥善運用該車輛，持續精進救災量能，守護民眾生命財產安全。