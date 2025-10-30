民間企業感謝國軍馳援花蓮 致上最深敬意

記者孫建屏／綜合報導

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖發生溢流，造成嚴重災損，為感謝國軍第2作戰區官兵協助支援救災的辛勞，臺東縣軍人服務站敬軍顧問團團長吳昭儀號召民間團體組成敬軍團，昨（30）日由臺東、臺南軍人服務站站長曾仁政、劉可雲的陪同，參加國軍第2作戰區「114年下半年民事工作會報」，並於會中致贈慰勞金，向不畏艱辛，積極投入災後復原的國軍官兵們，致上最深的敬意。

參加此次敬軍活動的成員有高雄市臺東同鄉會理事長古宜鑫、總幹事李建璋，以及國際獅子會300E-1區敬軍委員會執行長王俊雄、公關長林詩瑋、公關秘書黃善鈺、榮譽顧問林子雲及國際扶輪3461地區A-3分區助理總監劉界東等人，臺東縣長饒慶鈴亦出席向官兵致敬。

古宜鑫表示，此次花蓮光復地區災情慘重，國軍官兵不畏風雨，日以繼夜投入災後復原工作，努力讓居民早日重建生活，犠牲奉獻精神令人感佩，國人有目共睹，透過此次敬軍慰勞活動，除鼓舞士氣及表達敬意外，也希望讓官兵知道，民間團體對他們支持與肯定。

花防部指揮官劉中將特別感謝古宜鑫、王俊雄及劉界東等多位企業人士，不遠千里分從高雄、臺南及臺中等地專程前來慰問的敬軍熱忱，給予官兵最大的精神鼓舞，也致贈敬軍團成員印有「美麗花東 由我守護」字樣的迷彩圍脖；並強調，官兵必會戮力戰訓本務，持續展現堅定而溫暖的守護力量，來捍衛國家、守護人民。

敬軍顧問及民間團體代表致贈慰問金，感謝花東地區駐軍投入花蓮光復地區災後復原工作。（臺東縣軍人服務站提供）

第2作戰區指揮官劉中將致贈迷彩圍脖，感謝敬軍單位對國軍的關懷和支持。（臺東縣軍人服務站提供）