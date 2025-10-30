民間企業感謝國軍馳援花蓮 致上最深敬意
記者孫建屏／綜合報導
花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖發生溢流，造成嚴重災損，為感謝國軍第2作戰區官兵協助支援救災的辛勞，臺東縣軍人服務站敬軍顧問團團長吳昭儀號召民間團體組成敬軍團，昨（30）日由臺東、臺南軍人服務站站長曾仁政、劉可雲的陪同，參加國軍第2作戰區「114年下半年民事工作會報」，並於會中致贈慰勞金，向不畏艱辛，積極投入災後復原的國軍官兵們，致上最深的敬意。
參加此次敬軍活動的成員有高雄市臺東同鄉會理事長古宜鑫、總幹事李建璋，以及國際獅子會300E-1區敬軍委員會執行長王俊雄、公關長林詩瑋、公關秘書黃善鈺、榮譽顧問林子雲及國際扶輪3461地區A-3分區助理總監劉界東等人，臺東縣長饒慶鈴亦出席向官兵致敬。
古宜鑫表示，此次花蓮光復地區災情慘重，國軍官兵不畏風雨，日以繼夜投入災後復原工作，努力讓居民早日重建生活，犠牲奉獻精神令人感佩，國人有目共睹，透過此次敬軍慰勞活動，除鼓舞士氣及表達敬意外，也希望讓官兵知道，民間團體對他們支持與肯定。
花防部指揮官劉中將特別感謝古宜鑫、王俊雄及劉界東等多位企業人士，不遠千里分從高雄、臺南及臺中等地專程前來慰問的敬軍熱忱，給予官兵最大的精神鼓舞，也致贈敬軍團成員印有「美麗花東 由我守護」字樣的迷彩圍脖；並強調，官兵必會戮力戰訓本務，持續展現堅定而溫暖的守護力量，來捍衛國家、守護人民。
敬軍顧問及民間團體代表致贈慰問金，感謝花東地區駐軍投入花蓮光復地區災後復原工作。（臺東縣軍人服務站提供）
敬軍顧問及民間團體代表致贈慰問金，感謝花東地區駐軍投入花蓮光復地區災後復原工作。（臺東縣軍人服務站提供）
第2作戰區指揮官劉中將致贈迷彩圍脖，感謝敬軍單位對國軍的關懷和支持。（臺東縣軍人服務站提供）
其他人也在看
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 1 天前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的
[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文日前接受接受《德國之聲》專訪，談及俄烏戰爭，鄭麗文稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者 」，而是民主選出來的領袖。鄭麗文今（31日）下午再重申，俄羅斯在蘇聯解體之後，很快就進行民主化的轉型，民主選舉已經行之多年。 《德國之聲》專訪期間，鄭麗文說道，她認為俄烏戰爭不應該爆發。就《德國之聲》記者談到：「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」鄭麗文則說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」 《德國之聲》記者質疑說：「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁…」。鄭麗文則重申，普丁是民主選舉產生。 面對引起於輿論爭議，甚至在接受《德國之聲》專訪期間，與記者辯論交鋒。鄭麗文下午回應，的確，這可能跟熟悉的媒體訪問非常不一樣，很特別也很有趣，但她去接受訪問前，黨內人士就提醒，這個媒體的記者的行事風格比較特殊一點。 鄭麗文接著說，不過，這沒有關係，不管大家的態度是什麼，對他們有什麼樣的成見或誤解，她都希望能有越來越多溝通對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張新頭殼 ・ 7 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 1 天前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 1 天前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 10 小時前
外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截
南部中心／綜合報導防堵非洲豬瘟疫情擴大，全台大作戰中！卻有一艘外籍雜貨輪載著整船的「冷凍肉品」準備進入高雄港，保三總隊、海巡署接獲線報後，在高雄西南方外海攔截成功，清點後共有133公噸來源不明的冷凍肉品，107萬包走私香菸，船上7人也被當場逮捕。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）一箱箱物品從倉庫內被搬出，外頭還有刑警全程監控，就因為這都是從一艘外籍雜貨輪上被攔下的走私品。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君表示本總隊近日接獲情資表示，將由外籍貨輪與我國海域進行不法走私行為，於10月24日清晨，在高雄港西南方的海域查獲該艘貨輪。警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭。偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品也來源不明，船上7人被依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）出動緝毒犬到場，發現不得了，裡頭竟然有大量來源不明的冷凍肉品，在台灣防堵非洲豬瘟擴散的非常時期，更是不能大意。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君說，經登檢後發現該艘貨輪上，有大量的肉品以及香煙等，於是將該船以及人員帶回調查，經調查後發現該船上，總共有133噸的冷凍肉品，以及107萬包的香煙，市值逾4000萬元，肉品則有雞肉、豬肉、牛肉等等。消毒人員全副武裝登船，進行消毒作業，好在這回成功攔截133噸「不明肉品」，如果被成功闖關流入市面，後果恐怕難以想像。原文出處：非洲豬瘟非常時期！ 外籍貨輪走私133噸肉品外海攔截 更多民視新聞報導WOAH收到台灣非洲豬瘟疫情通報 說明恢復無疫條件不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業民視影音 ・ 1 天前
「關不久放人」沒了！政院修法故意殺人、兒虐判刑超過10年 未來不可假釋
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在社會難以接受下，未來凡是觸犯故意殺人、兒虐嚴重案件，若法院判刑超過10年，將不得假釋，也就是「服刑關不久，再用假釋...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨/仙塔律師反擊！怒告媒體求償75萬 轟：最嚴重職業傷害
因涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵訊內容給詐騙集團未到案成員的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，今年8月遭到檢方起訴後，又被媒體爆料出入地產富商飯局，和富商過從甚密，過豪奢生活，報導登出後，仙塔律師還親上火線，在自己經營的YouTube頻道「仙塔下凡」反駁報導內容與事實完全不符，現在仙塔律師也不忍了，對爆料媒體提告並求償75萬元。中天新聞網 ・ 15 小時前
假日輕急症中心11月2日試辦 中市議員質疑沒宣導
為解決急診壅塞問題，衛福部啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在六都設置13處據點提供假日門診服務，其中台中市2處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯合診所。中市議員陳政顯今（31）天在市議會質疑其成效，而且週日就要開辦，但是多數市民都不知道，中市衛生局有無宣自由時報 ・ 11 小時前
剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭
即時中心／温芸萱報導高雄大寮區黃姓女子前（29）日晚間申請保護令後，剛離開派出所即遭前夫洪男尾隨攻擊，洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸黃女頭部，造成黃女重傷送醫。洪男行凶後15分鐘自行投案，警方依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。高雄大寮區29日晚間發生一起駭人案件，一名黃姓女子剛到派出所聲請保護令，不料才離開不久，就遭前夫持滅火器與鐵製畚箕狠砸頭部，黃女頭部受到重創、血流不止，送醫搶救後仍傷勢嚴重。警方調查，59歲洪姓男子與54歲黃姓女子為離婚關係，雙方仍在同一處工作，疑因工作瑣事爆發口角，當天下午曾發生拉扯衝突，警方趕到時雙方已分開，黃女並到派出所申請保護令及提告傷害。然而警方受理完案件後不到兩小時，晚間7時24分便接獲報案，指大寮區民揚街有打架事件，員警趕抵現場，發現倒臥血泊的黃女，頭部撕裂傷明顯，兇嫌正是她的前夫洪男。洪嫌犯案後駕車逃逸，但僅15分鐘後即於晚間7時40分主動前往派出所投案。警方調閱監視器畫面，確認洪嫌尾隨黃女返家後持滅火器猛擊，再用鐵畚箕攻擊頭部。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方考量犯案手段兇殘、再犯之虞重大，向法院聲請羈押，經法官裁定收押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭 更多民視新聞報導吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲民視影音 ・ 6 小時前
退選還甩鍋？溫朗東震撼吐心聲 詹江村狠酸
[NOWnews今日新聞]親綠名嘴溫朗東近期傳出可能投入台北市議員選舉，過去私生活爭議也再浮上檯面，藍營數度指稱他是「法院認證的吃草、拉屎逃兵哥」，而他昨（30）日也在晚間宣布，這段時間籌備選舉，受到...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 1 天前
台南市長選戰初選激烈 林俊憲.陳亭妃走人情味爭取選民支持
南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導明年的台南市長選戰，民進黨的林俊憲及陳亭妃，兩個人爭初選打得火熱，各自推出手繪看板與溫情影片，走人情味，希望爭取更多選民支持，但國民黨這邊，在陳以信宣布參選後，謝龍介也開始積極應對，31日就掛上自己的首面看板，喊出不管民調電話怎麼問，都要唯一支持謝龍介。國民黨立委謝龍介31日掛起首面個人看板爭取支持。（圖／民視新聞）找來議員擬參選人一起喊口號，要大家唯一支持謝龍介，黨內出現了競爭者，國民黨立委謝龍介，31日掛上了自己的首面參選看板，國民黨立委謝龍介說，「不要再說我們介入初選，國民黨不會做這種事，我們會光明正大，堂堂正正地光復台南市，所有的議員同心協力，我們就是要攻下台南市。」強調自己不想介入民進黨的初選，更對自己贏得國民黨的初選有信心，只是這看板的位置，特地挑在林俊憲旁邊，也引起更多外界猜想。民進黨立委林俊憲找來國寶級繪師顏振發，畫出自己的手繪看板。（圖／翻攝畫面）面對謝龍介開打看板戰，林俊憲則是走起懷舊看板風，找來台南的國寶級手繪看板師傅顏振發，親自一筆一畫，畫出林俊憲的肖像，神情也是維妙維肖，更在林俊憲的造勢大會上送給林俊憲，堪稱是最有溫度的競選看板，民進黨立委林俊憲說，「要在比較黃昏、比較不會那麼熱的時候，他在服務處現場當眾來開始畫，因為他不可以在密閉空間裡面來畫，這張看板掛上去以後，意外地也變成很多人，來打卡的一個地方，因為現在這種手繪的看板太少了。」民進黨立委陳亭妃推影片，走溫情訴求。（圖／翻攝畫面）而林俊憲黨內初選的對手陳亭妃，不推看板推影片，走感性路線，強調自己27年來一直都在，勤跑基層跟大家問候，希望能夠團結台南綠營，要打贏這場台南市長選戰，民進黨立委陳亭妃表示，「影片要傳達的就是溫度與溫暖，亭妃堅信政治一定有溫度，我們也希望台南四百年，可以出現第一位女市長。」藍綠各自拚初選，也讓這場台南市長選舉，越來越熱鬧。原文出處：台南市長選戰初選激烈 林俊憲、陳亭妃走人情味爭取選民支持 更多民視新聞報導中市府麻煩大了？民進黨團怒轟防疫延宕 赴監院遞狀求徹查疏失《菱傳媒》捲黃國昌狗仔案熄燈 社長陳申青告別信曝光台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫民視影音 ・ 5 小時前
台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但在斃死豬的化製三聯單中，疑似遭到塗改，使得化製場所收的「甲聯」與豬農收下的「丙聯」數字對不起來。對此，台中市府農業局副局長蔡勇勝，今（30）日下午在非洲豬瘟中央前進應變所記者會透露，被塗改的單子就是甲聯。媒體在非洲豬瘟中央前進應變所記者會中提問，化製三聯單的甲聯與丙聯數字不一樣，農業局是否有掌握差異的數字究竟差多少？對此，蔡勇勝回應，因為台中沒有化製場，而斃死豬有一單是送往雲林，已經透過行政程序調這個單子，應該在這兩天應該會完成程序；據農業局掌握，被塗改的是「送樣」的那一聯上頭，也就是甲聯。蔡勇勝也說，一開始查訪農友問豬隻死亡數字，是用對方口述則記錄116隻，而現在系統紀錄斃死豬的數字則為78頭。針對疫調中產生的各種疑雲，台中地檢署昨（29）日說，為持續釐清案情，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，於昨日上午傳訊證人王姓獸醫佐至署，查明全案始末，並經證人同意進行手機鑑識採證，訊畢諭知請回。另，因非洲豬瘟中央災害應變中心於本（10）月28日指出，案涉台中市某養豬場的疫情調查報告中，該場數日間運送病死豬隻至化製場所時，所填載的化製三聯單甲聯與丙聯記載之病死豬數量不符，疑涉偽造文書情事。台中地檢署表示，對此高度重視，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官率同本署重案支援中心檢察事務官前往台中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形；並於昨日依據台中市政府2025年10月28日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事，展現本署堅定依法查辦之決心。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」 更多民視新聞報導病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？爭議不斷！台中市府非洲豬瘟疫調出狀況 卓揆出手了台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰民視影音 ・ 1 天前