民間企業挺海巡 堅定支持捍衛主權

記者郭曉蓓／臺北報導

近期中國軍演頻擾臺灣周邊海域，海巡不分晝夜捍衛主權。為感謝海巡同仁長期以來在海域執法、海事服務及救生救難等任務不遺餘力的付出與辛勞，大漢海事工程股份有限公司董事長黃竹及海巡之友艦隊分會副會長白崇賢等人今（4）日上午親赴臺中港海巡基地表達感謝之意，支持海巡守護海疆。

大漢海事工程股份有限公司專精於海洋工程、港灣作業、水下工程等，與海洋息息相關，長期在海上作業深刻感受到海巡艦艇在波濤洶湧的大海中執勤艱辛，無論是維護漁民權益、查緝走私非法、救生救難及近期中國軍演維護我國藍色國土等，海巡同仁始終站在第一線守護國民，這份精神令人感佩。民間企業是海巡最強力的後盾，此次特別前來為捍衛海疆的第一線海巡同仁加油打氣是對海巡最大的支持與肯定。

海巡署表示， 海巡工作的順利推行，除了仰賴同仁的努力，更需要社會大眾與民間企業的理解與支持。此次的致謝行動，不僅拉近了警民距離，也展現「海巡挺民眾，民眾挺海巡」的共識。第三（臺中）海巡隊表示，將持續秉持專業與決心，堅守崗位確保海域治安與國人生命財產安全，若民眾發現不法情事或需要海巡單位服務之處，請儘速撥打海巡「118」服務專線通報，海巡署將立即前往處置。

大漢海事工程董事長黃竹及海巡之友艦隊分會副會長白崇賢等人親赴臺中港海巡基地，表達感謝之意。（圖由海巡署提供）

