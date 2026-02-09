民間企業捐唾液快篩試劑 強化中壢警取締毒駕

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

為協助警方加強取締施用毒品駕駛、守護交通安全，桃園市議會議長邱奕勝、議員謝美英協同旺進公司及增旺公司，於今（9）日前往中壢警分局捐贈 1000組「唾液快篩7合1試劑」，守護市民安全。

中壢警分局表示，施用毒品後駕駛交通工具對公共安全危害甚鉅，114 年度共查獲毒駕 241 件，今年度也已經查獲 28 件，部分案件更是已經發生交通事故。毒品會嚴重影響人的判斷力與反應能力，一旦駕駛交通工具上路即成為不定時炸彈，對用路人生命安全構成重大威脅。唾液快篩試劑可協助警方於第一時間進行初步篩檢，有效提升執法效率，強力執法遏止毒駕犯罪。

中壢警分局表示，旺進及增旺公司長期深耕地方，除本業專營氣密隔音窗、百葉窗等門窗玻璃安裝工程，亦持續投入各項公益行動，長年支持警政及消防工作，積極回饋社會、守護公共安全。115年加強重要節日安全維護期間，警方為維護春節期間交通安全，將持續加強取締毒駕行為，並結合科技輔助與優勢警力，主動攔查潛在風險，防止憾事發生。

中壢警分局長林鼎泰表示，感謝旺進股份有限公司及增旺投資有限公司齊心支持警政工作，捐贈唾液快篩7合1試劑，協助警方提升第一線執法量能；警方也將持續結合民意代表及民間企業力量，深化反毒、反毒駕及交通安全宣導，共同守護市民生命與道路安全。

桃園市議會議長邱奕勝協同企業捐千組唾液快篩7合1試劑。（中壢警分局提供）