民間企業捐贈近350萬 協助學校進用特教生助理人員

為保障特教學生學習權益，臺南市三家民間企業捐贈近350萬的經費，助學校進用特教學生助理人員，幫助特教學生學習。

宏偉時尚珠寶、大心律師事務所及國棋科技有感特教學生在校需要較多支持，捐贈臺南市協進國小等23所學校349萬5,000元，作為進用特教學生助理人員使用，在捐贈儀式上，市長黃偉哲表示，感謝陳榮華先生等3人投入公益回饋社會，齊力保障特教學生的學習權益。市府希望中度及輕度的特教生能順利回歸一般班級，但在融入過程中需額外的協助，也需充足的經費支持。還好社會上許多具有愛心及社會責任的企業，如宏偉時尚珠寶、國棋科技公司，願意提供經費資源關懷特教生的學習，讓學生能在更健康的環境中成長。

教育局長鄭新輝表示，南市114學年度第1學期有7,732名特殊生，當中有約1,670名學生提出申請特教學生助理人員服務，挹注補助經費達5,300萬，一年所需超過1億元，是相當龐大的支出，感謝陳榮華先生等3人無私付出，連續2年累計挹注達5百多萬協助特教學生在校生活，未來將持續爭取經費，提供更多特助員服務來幫助特教學生學習。

教育局表示，為保障特教學生學習權益，該局每年積極爭取經費，本學期分別於9月17日、10月15日及11月12日增加3次申請區間，受理各校申請特助員服務，以便及時協助特教學生進行在學校(園)生活。