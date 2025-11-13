民間團體助災後家園修繕 劉世芳感謝：他們如土地公照顧所有人

17家民間團體無酬幫助災後修繕，內政部長劉世芳記者會上致牌感謝，大讚他們如「土地公 」（圖／內政部提供）

內政部今天（13日）部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，感謝所有參與災後復原工作出錢又出力的營造、施工團隊。部長劉世芳表示，丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部攜手民間專業力量，迅速展開災後復原工作。各家營造廠與施工團隊，不僅捐物資、還投入人力協助修繕家園，「這些公會人員跟媽祖婆、土地公同等，都是在照顧所有人，未來如果有機會還是會請他們幫忙」。

劉世芳指出，內政部於災後除提供家園復原慰助金、上工津貼與媒合簽約獎勵金等多項協助方案減輕受災民眾負擔外，針對弱勢家庭修繕部分，啟動無償修繕媒合機制，攜手營造施工業者發揮社會扶持力量，由廠商無償提供太空包、口罩、清潔用品等物資，並完成21戶弱勢家庭的家園修繕工程。

台灣區綜合營造同業公會台南辦事處二處處長李全富說，台灣島是同島同命，國內全部營造公會同舟共濟，作為國家的後盾，每一次的災害，公會都準備好隨時搶修人民的生命財產，這是使命也是公會該做的，「希望天佑台灣，希望台灣的進步。有國才有家，營造公會1萬2千間會員，都是國家的後盾」。

營造業南區職業安全衛生促進會會長張昭鎮表示，丹娜絲颱風第一時間就接到內政部的電話，詢問是不是可以在第一時間出動機具清理移除倒塌的行道樹。當時從台南的七股、學甲、北門、將軍一路到嘉義市區，發揮在地營造廠的資源、機動性，所有會員夥伴一起協力進到災區幫忙。

內政部表示，目前已完成總修復數84戶，施作中的2戶也將陸續完工，施工廠商在修繕受損屋頂之際，也同步進行災民住宅的結構與防水補強工程，提升建物整體的防災韌性，為民眾建構更安全的居住環境，讓受災民眾能儘早恢復安全、安心的日常生活。



