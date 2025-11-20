中央社

民間團體聲援泰博移工（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

民間團體20日在勞動部門口舉行「泰博違法 移工受害 部長擺爛 跨校學生協尋部長」記者會，包括學生團體與移工舉標語牌、呼口號要求合理權益。

中央社記者郭日曉攝 114年11月20日

民間團體聲援泰博移工（1） 民間團體20日在勞動部門口舉行「泰博違法 移工受害 部長擺爛 跨校學生協尋部長」記者會，包括學生團體 與移工舉標語牌、呼口號要求合理權益。 中央社記者郭日曉攝 114年11月20日
民間團體聲援泰博移工（1） 民間團體20日在勞動部門口舉行「泰博違法 移工受害 部長擺爛 跨校學生協尋部長」記者會，包括學生團體 與移工舉標語牌、呼口號要求合理權益。 中央社記者郭日曉攝 114年11月20日

其他人也在看

注意溫差！最猛冷空氣快走了　「這一天」高溫恐飆到30度

注意溫差！最猛冷空氣快走了　「這一天」高溫恐飆到30度

東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出

驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出

台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。

自由時報 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...

styletc ・ 1 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。

鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。

FTV Sports ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心　外資連5敲

不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心　外資連5敲

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...

FTNN新聞網 ・ 5 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台　強度曝光

今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台　強度曝光

今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線　周末短暫回溫

冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線　周末短暫回溫

氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。

中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很

新頭殼 ・ 21 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...

FTNN新聞網 ・ 23 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」

台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」

南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。

中天新聞網 ・ 1 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪　網驚：真離了

「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪　網驚：真離了

女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎　羞喊：今天很幸福

青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎　羞喊：今天很幸福

韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。

中時新聞網 ・ 15 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了　網笑揭原因

館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了　網笑揭原因

網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委　全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光

老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光

先前因為調漲售價引起討論的「阿堂鹹粥」，近期被發現店面出現大變動，招牌、菜單上都少了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據悉，這跟老闆阿堂幫兒子作保而欠債有關。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前