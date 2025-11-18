民間團體要求恢復「519白色恐怖記憶日」 加速推動不義遺址條例

國民黨主席鄭麗文日前赴馬場町祭拜共諜吳石挨轟，國民黨則反指控民進黨立委也曾到馬場町獻花。對此，長期關注轉型正義的「519行動組合」18日召開記者會提醒國民黨與中共合作「絕對沒有好下場」，並呼籲正視白色恐怖史實。 圖：辜寬敏基金會提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前祭拜「共諜」吳石挨轟，全黨上下未見檢討聲浪，竟還企圖污名化「白色恐怖」的歷史與真相。對此，長期關心轉型正義的《519行動組合》與立委林楚茵、張雅琳聯合召開記者會，譴責國民黨至今不願面對自己的「加害者」角色，還不斷阻撓轉型正義的腳步。甚至企圖聯合中共的力量，成為雙重的加害者。對此，長期關注轉型正義的「519行動組合」今(18)日召開記者會提醒國民黨與中共合作「絕對沒有好下場」，並呼籲正視白色恐怖史實。

519行動組合召集人王美琇表示，國民黨很會扭曲史實，混淆社會大眾視聽，對台灣社會造成更大的分裂。她指出，鄭麗文所祭拜的吳石是「匪諜一號」，而吳石不僅是歷史，更現在進行式，目前還有很多共諜滲透在台灣，以及被中共收買的在地協力者，正在內部裂解台灣，中共的手已經伸入台灣，然而國民黨卻仍敵我不分，這是台灣社會最大的危機。

王美琇批評，國民黨在白色恐怖時期是加害者而非受害者，蔣介石獨裁統治下，1949 至 1955 年間有逾 4000 人被判處 10 年以上徒刑、1000 多人被判死刑，多為二、三十歲的青年，許多家庭因此家破人亡，而國民黨從未就此道歉。

她指出，50 年代確實有像吳石這類的匪諜滲透企圖瓦解政權，但也有大量無辜青年遭牽連喪命。加害者的國民黨卻在上一會期將「519 白色恐怖記憶日」從節日條例中刪除，對政治受難者及家屬而言是極大侮辱。她呼籲民進黨應重新提案，將其納入節日條例。她還奉勸國民黨，「跟中共合作絕對沒有好下場」，這是前總統蔣經國一再告誡的，國民黨一再重蹈覆轍，請回去好好讀黨史，對台灣這塊土地負起責任。

王美琇提醒國民黨，當年在中國失去政權是因為被共諜滲透才會敗逃台灣，徒子徒孫竟然忘記這個慘痛教訓，現在還想聯合中共的力量打敗民進黨。王美琇警告，中共想要利用藍白在台灣內部裂解台灣，複製「香港模式」一步一步併吞台灣，這是台灣目前最大的危機，國民黨必須看清楚這個歷史真相。

政治受難者呂昱質疑，馬場町是政治受難者前往祭拜的槍決地，怎麼會成為祭拜共諜的場所。他指出，近年有政治受難者第三、四代被中共吸引赴中，返台後形成某種「隱蔽組織」，鄭麗文前往祭拜吳石，可能與此現象有關。呂昱並批評，鄭麗文上任後不先祭拜蔣介石，卻選擇前往祭拜吳石，其政治立場已昭然若揭；既然新任國民黨主席不再重視蔣介石，那麼中正紀念堂也應儘速拆除。

文史工作者《流麻溝15號》作者曹欽榮指出，近年隨著口述資料與檔案大量出土，研究1950代白恐受害者觀點，漸趨多樣化，國共內戰二元論，無法詮釋1950年代受害者多樣的歷史面貌。例如在《流麻溝十五號〉電影裡，在監被關的政治犯，不論外省、本省籍，在綠島、安坑軍人監獄共被槍決29人，前後時間歷時8年(1953-1960)，這很難解釋學者所論1954年之後，「匪諜」已經被抓光光，這顯然是國民黨的宣傳手法。

民間於2023年開始推動「519白色恐怖記憶日」，2024內政部通過為只紀念不放假的記憶日。沒想到卻被缺乏歷史靈魂的國民黨在2025年國會偷襲移除。曹欽榮對此則批評，國民黨面對不遠的過去，濫用歷史，悖逆全球轉型正義追求歷史真相與正義的趨勢。另外，日前鄭麗文竟然去祭拜吳石，再次印證國民黨「惡行不改」！曹欽榮強調，國民黨以為選民無知，但真正無知的其實是國民黨自己，拜了一位要打倒國民黨的共諜。

民進黨立委林楚茵痛批，鄭麗文高喊要讓台灣人「自豪地說我是中國人」，卻在中國以戰狼外交對準台灣與日本之際，仍替加害者站台；她更在臉書指責日本首相高市早苗，等同為加害的中國惡意代言。林楚茵指出，明明是中國在挑釁惹事，卻是國共兩黨不僅不認錯，反而結合起來霸凌台、日。

她進一步直言，沉默正是中共最強大的武器，而國民黨過去做了許多傷害台灣人的事，多數人卻選擇不發聲。如今國民黨在立法院以多數強行刪除「519 白色恐怖記憶日」，目的就是讓台灣人繼續噤聲。林楚茵警告，接下來國民黨恐怕將與中共深化合作，成為更可怕的加害者，對台灣人民施行長臂管轄與跨境鎮壓。

民進黨立委張雅琳直言，「國民黨是加害者，不是受害者！」，白色恐怖時期有很多年輕人因親共被國民黨殺害，但鄭麗文卻對共諜吳石獻花，根本就是中共同路人，這不是弔念，而是顛倒黑白。

519行動組合提出三點訴求，一、還原白色恐怖及馬場町紀念始末，譴責國民黨不願真誠道歉。二、應修正紀念日及節日實施條例，恢復「519白色恐怖記憶日」。三、加速推動「加害者識別條例」、「司法不法及行政不法審查組織條例」、「不義遺址條例」。

