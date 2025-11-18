民間團體要求恢復「519白色恐怖記憶日」 加速推動不義遺址條例
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前祭拜「共諜」吳石挨轟，全黨上下未見檢討聲浪，竟還企圖污名化「白色恐怖」的歷史與真相。對此，長期關心轉型正義的《519行動組合》與立委林楚茵、張雅琳聯合召開記者會，譴責國民黨至今不願面對自己的「加害者」角色，還不斷阻撓轉型正義的腳步。甚至企圖聯合中共的力量，成為雙重的加害者。對此，長期關注轉型正義的「519行動組合」今(18)日召開記者會提醒國民黨與中共合作「絕對沒有好下場」，並呼籲正視白色恐怖史實。
519行動組合召集人王美琇表示，國民黨很會扭曲史實，混淆社會大眾視聽，對台灣社會造成更大的分裂。她指出，鄭麗文所祭拜的吳石是「匪諜一號」，而吳石不僅是歷史，更現在進行式，目前還有很多共諜滲透在台灣，以及被中共收買的在地協力者，正在內部裂解台灣，中共的手已經伸入台灣，然而國民黨卻仍敵我不分，這是台灣社會最大的危機。
王美琇批評，國民黨在白色恐怖時期是加害者而非受害者，蔣介石獨裁統治下，1949 至 1955 年間有逾 4000 人被判處 10 年以上徒刑、1000 多人被判死刑，多為二、三十歲的青年，許多家庭因此家破人亡，而國民黨從未就此道歉。
她指出，50 年代確實有像吳石這類的匪諜滲透企圖瓦解政權，但也有大量無辜青年遭牽連喪命。加害者的國民黨卻在上一會期將「519 白色恐怖記憶日」從節日條例中刪除，對政治受難者及家屬而言是極大侮辱。她呼籲民進黨應重新提案，將其納入節日條例。她還奉勸國民黨，「跟中共合作絕對沒有好下場」，這是前總統蔣經國一再告誡的，國民黨一再重蹈覆轍，請回去好好讀黨史，對台灣這塊土地負起責任。
王美琇提醒國民黨，當年在中國失去政權是因為被共諜滲透才會敗逃台灣，徒子徒孫竟然忘記這個慘痛教訓，現在還想聯合中共的力量打敗民進黨。王美琇警告，中共想要利用藍白在台灣內部裂解台灣，複製「香港模式」一步一步併吞台灣，這是台灣目前最大的危機，國民黨必須看清楚這個歷史真相。
政治受難者呂昱質疑，馬場町是政治受難者前往祭拜的槍決地，怎麼會成為祭拜共諜的場所。他指出，近年有政治受難者第三、四代被中共吸引赴中，返台後形成某種「隱蔽組織」，鄭麗文前往祭拜吳石，可能與此現象有關。呂昱並批評，鄭麗文上任後不先祭拜蔣介石，卻選擇前往祭拜吳石，其政治立場已昭然若揭；既然新任國民黨主席不再重視蔣介石，那麼中正紀念堂也應儘速拆除。
文史工作者《流麻溝15號》作者曹欽榮指出，近年隨著口述資料與檔案大量出土，研究1950代白恐受害者觀點，漸趨多樣化，國共內戰二元論，無法詮釋1950年代受害者多樣的歷史面貌。例如在《流麻溝十五號〉電影裡，在監被關的政治犯，不論外省、本省籍，在綠島、安坑軍人監獄共被槍決29人，前後時間歷時8年(1953-1960)，這很難解釋學者所論1954年之後，「匪諜」已經被抓光光，這顯然是國民黨的宣傳手法。
民間於2023年開始推動「519白色恐怖記憶日」，2024內政部通過為只紀念不放假的記憶日。沒想到卻被缺乏歷史靈魂的國民黨在2025年國會偷襲移除。曹欽榮對此則批評，國民黨面對不遠的過去，濫用歷史，悖逆全球轉型正義追求歷史真相與正義的趨勢。另外，日前鄭麗文竟然去祭拜吳石，再次印證國民黨「惡行不改」！曹欽榮強調，國民黨以為選民無知，但真正無知的其實是國民黨自己，拜了一位要打倒國民黨的共諜。
民進黨立委林楚茵痛批，鄭麗文高喊要讓台灣人「自豪地說我是中國人」，卻在中國以戰狼外交對準台灣與日本之際，仍替加害者站台；她更在臉書指責日本首相高市早苗，等同為加害的中國惡意代言。林楚茵指出，明明是中國在挑釁惹事，卻是國共兩黨不僅不認錯，反而結合起來霸凌台、日。
她進一步直言，沉默正是中共最強大的武器，而國民黨過去做了許多傷害台灣人的事，多數人卻選擇不發聲。如今國民黨在立法院以多數強行刪除「519 白色恐怖記憶日」，目的就是讓台灣人繼續噤聲。林楚茵警告，接下來國民黨恐怕將與中共深化合作，成為更可怕的加害者，對台灣人民施行長臂管轄與跨境鎮壓。
民進黨立委張雅琳直言，「國民黨是加害者，不是受害者！」，白色恐怖時期有很多年輕人因親共被國民黨殺害，但鄭麗文卻對共諜吳石獻花，根本就是中共同路人，這不是弔念，而是顛倒黑白。
519行動組合提出三點訴求，一、還原白色恐怖及馬場町紀念始末，譴責國民黨不願真誠道歉。二、應修正紀念日及節日實施條例，恢復「519白色恐怖記憶日」。三、加速推動「加害者識別條例」、「司法不法及行政不法審查組織條例」、「不義遺址條例」。
更多Newtalk新聞報導
駁斥脫黨參選傳聞 林岱樺：有簽切結「我相信黨主席賴清德」
新光三越5死氣爆案 監委批台中市府：竟無查覺業者沒申報就裝修
其他人也在看
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 6 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 4 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
教授夫妻涉侵吞幹細胞技術遭起訴 台大、北醫估損失122億
台北醫學大學特聘教授黃彥華與其丈夫、台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元，被控將台大與北醫的幹細胞研究成果據為己有，並私下向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，導致北醫無法參與，估計損失新藥上市利潤高達122億元。台北地檢署經過3年偵辦，於11月18日依背信、洩漏工商祕密罪起訴黃、林夫婦及業者朱寶麒、高禎祥等4人，並建請法院從重量刑。中天新聞網 ・ 47 分鐘前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 5 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 7 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 1 天前