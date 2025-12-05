民間團體開設培力課程，移工返鄉後如何與台灣合作？【獨立特派員】

移工返鄉前要做哪些準備？ 盤點技能、建立理財觀念

Annie是One-Forty移工學校的課程負責人，除了華語課之外，理財創業課是移工學校近兩年重要的培力項目。

Annie表示，一般人認為在台灣的移工，都是做勞動工作，或是家庭裡面的照顧者。但其實學校很期待可以帶著移工去思考，在工作的過程當中，累積了什麼樣的能力或什麼樣的經驗。

透過歸納整理，移工在工作中學會的烹飪料理、任務分配、看護照顧、注意觀察、人際溝通，都可以轉化成未來職涯的加分能力。而除了未來就業、創業的職涯規劃，如何控管財務，也是創業理財課程的重要項目。

母語教師Sendy分享，移工在課堂上會問很常見的理財觀念，譬如說每個月領的薪水，要寄錢回家，這裡也需要生活費，還想要存一點錢，該怎麼分配比較好。

建立消費及財務分配的概念，是理財課程最重要的核心，記帳更是課程裡的必修作業。Naida是保持記帳習慣的學生之一，他的記帳本上，清晰記錄著每個月的收支。

Naida透露，之前都不會管自己的錢，為什麼全部都花光了。可是開始上理財課之後，都會做紀錄。

2011年就來台灣工作的Naida，前兩年上了理財課程後，決定認真規劃財務和支出，而記帳的成效在2023年浮現，他買下第一隻屬於自己的羊；在2025年終於買下第一塊屬於自己的地。

點開線上學習程式，Naida開始複習理財課程中的各種知識。（圖／獨立特派員）

返鄉後的移工 該如何維持與台灣的聯繫？

在移工學校的田調中，移工校友返鄉後，有大約五成選擇就業，同時就業場域都與台灣或華文有關；有三成的比例投入小本創業；另外約有兩成的比例回歸家庭或升學。

One-Forty創辦人陳凱翔觀察，One-Forty已經累積超過一千位校友，持續追蹤後發現，很多移工回國後真的去經營了小本生意，開始有穩定收入。

而校友們的創業項目相當多元，有人經營裁縫店、有人開牧場、有人做餐飲、也有人開鳥店兼作補習班。另外，則有更多校友成為台商的儲備人才。

陳凱翔分析，這些台商都非常需要返鄉移工人才，因為他既是在地人，又熟悉台灣的生活、工作的文化。如果又可以考到華語文的證照，對於移工來說，是一個回國後很好的職涯選擇。

移工返鄉後，每一位校友的生活改善，都是移工學校的培力成果，而培力的背後，是希望移工即使返鄉也不與台灣斷了聯繫。

陳凱翔希望，在未來，每一個返鄉移工都可以因為生活改善，去告訴更多人—台灣是一個很棒的地方，很推薦你們去。

教室內的移工，來自台灣各地，有些從事看護工作，有些是散布在各行各業的廠工。然而無論在哪個領域，所從事的工作都會在職能上留下痕跡。（圖／獨立特派員）

菲律賓政府攜手台灣美容業者 有望共創新藍海

讓返鄉移工成為台灣在東南亞的海外軟實力，是非營利組織的期許。而隨著移工人數增長，產業端也開始關注到移工返鄉後的新藍海。

美容業者黃博冠發現，移工來做臉的時候都會有點想要瞭解，這個美容產業可不可以在他們的國家複製或發展。

看見移工返鄉後的商機，業者決定設計出簡單的標準作業流程，提高移工成為海外創業夥伴的可能性。只要學會操作儀器，加上足夠容納一張美容床的空間，就可以構成一家美容院。容易複製的產業特性也吸引了菲律賓海外勞工福利署OWWA的注意，與業者預計在2026年開啟合作。

人力仲介業者黃湘蓉表示，除了美容以外，現在也有與其他業者接洽。這些業者或許想要到東南亞創業，而移工朋友結束工作旅程以後，回到母國創業就會有一個基礎，把他在這邊的所學，帶回去運用。

在人口結構逐年變動的台灣社會，日漸龐大的東南亞移工族群，無論是歸人，抑或只是過客，都將與台灣密不可分。