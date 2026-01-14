民間工程土方5萬方 可入台北港

內政部國土署土石方管理新制今年上路，要求土石方清運車輛必須安裝GPS系統，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈。國土署14日宣布擴增最終去處、增設臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS等4點措施協助業者；過去只收公共工程土石方的台北港，也將開放收容都更案或出土量達5萬方的民間工程。

國土署昨說明，去年底六都營建剩餘土石方產出量約占全國84％，合計3106萬立方公尺，政府已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填等擴增方案，預估可處理量高達1.5億立方公尺。

營建管理組長李守仁表示，經交通部同意，公共工程、合法土資場、都更、社宅、危老等具公益性工程，及出土量達5萬方以上的土石方都可進台北港，將收容北北基桃竹約3000萬立方公尺。國土署副署長朱慶倫說，將擴增台北港核定給民間工程的土方量。

國土署長吳欣修指出，部分縣市原本就以環境部系統的「環保機」實施GPS監控，若有工地安全疑慮，轉換成國土署新機型將給予緩衝期至2月底；另將開放8.8噸以下到3.5噸的工程車也可載運土石方，大幅擴充清運量。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全呼籲政府加速設置臨時暫置場，另盼進一步明確地方政府自治規定，讓業者處理高經濟價值土石方時有更清晰的依據可循；建築同業也應積極配合數位監管、善用直接利用流程、爭取多元去化路徑，優化建案管理。

台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶認為，非港區、偏遠或山區工程仍面臨土方短期無處可去的急迫困境，甚至有工程停工，盼新制能讓土方立即落地。

桃園市建管處表示，緩衝期間將利用已運作多年的既有系統，持續追蹤工地土方流向，樂見中央正視全國土石方統一管理的重要性，但政策轉軌須考量行政量能與對產業界的衝擊。