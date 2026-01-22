民間成立「台灣革命共產黨」 陸委會：托派組織不見容於中共

梁文傑召開陸委會例行記者會。

國際組織革命共產國際（RCI）台灣成員經營的臉書粉專「火花-台灣革命共產主義」，昨（22日）發文宣布「台灣革命共產黨正式成立」，目的要帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量。對此陸委會副主委梁文傑說，托派組織不見容於中共，在台可視為讀書會或思想性社團，不從事違法行為當然可以存在。

梁文傑今天在陸委會例行記者會回應台灣革命共產黨成立一事指出，觀察這個團體的宣言，他發現他們是托派組織（托洛茨基主義），托派被中共長期整肅抓捕，他們對馬克思主義堅持到有點天真，因此一直被中共視為眼中釘，在他看來，托派組織比較不可能成為中共的在地協力者，因為「協力者沒有一個是因為理念，都是因為利益」。

梁文傑也說，他詢問內政部，這個台灣革命共產黨沒有向內政部登記，因為他們不承認現有資本主義制度與政府組織。梁文傑認為，台灣革命共產黨可以視為思想性社團或讀書會，只要沒從事違法行為，當然也可以繼續存在。

他進一步說明指出，大法官釋字644號已經宣告，台灣政黨可以主張共產主義，「但你主張共產主義太認真，是無法見容於中共的。」

