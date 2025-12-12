民間投入1.5億 與興大共建全球首座農業"質譜AI中心"

中部中心/游宏裕 台中報導

全球暖化造成氣候變遷，深刻改變農業生態系統，國際正尋求提升作物"氣候韌性"。中興大學與生技公司，共同建置全球首座，以農業永續為研發方向，"質譜多體學與人工智慧研究中心"，打造由分子解析，應用在田間的完整技術鏈。

興大有"質譜多體學與人工智慧研究中心"。(圖/游宏裕攝)國立中興大學與正瀚生技，12日舉辦合作簽約儀式，雙方共同建置，全球第一座，以農業永續為研發方向，"質譜多體學與人工智慧研究中心"，由正瀚生技，投入台幣1.5億元，作為核心研發資源！

全球暖化已不可逆，氣候變遷正深刻改變農業生態系統，國際尋求提升作物"氣候韌性"的科學解方，希望減少氣候變化脆弱性，並將氣候正義和公平列入考慮。實做部分包括施行相關農業及開發，實現低資源消耗，與高韌性農業！

質譜AI中心，即將建置超過四台，媲美中研院最頂尖規格的，高效能液相層析串聯式質譜儀，並且整合多體學平台，結合AI預測模型，打造從分子解析，到功能驗證，到田間應用的完整技術鏈。





