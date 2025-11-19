民間投資公共建設 財部估全年上看2千億元

（中央社記者呂晏慈台北19日電）財政部今天公布統計，今年截至11月中旬，民間參與公共建設案件簽約113件，民間投資金額新台幣1442億元，其中依促參法辦理有52件，簽約金額197億元；加計議約中案件，官員預估，全年民間投資金額上看2000億元。

財政部促參司司長張素珍今天在例行記者會中表示，今年截至11月14日，在各機關共同努力推動下，民參案件簽約113件，民投金額1442億元，其中依促進民間參與公共建設法辦理共有52件，簽約金額197億元。

其中，簽約促參案件中以環境污染防治設施類別的「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」民投金額最高，約為164.86億元，其他類別例如交通建設、農業及資源循環再利用設施及社會福利設施等，也有成功簽約案件。

簽約的其他法令案件中，以「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」民投金額最高，達239.88億元；次高為「高雄市大眾捷運系統黃線Y15站土地開發案」，投資金額約138.49億元。

張素珍表示，若加計尚在議約中的案件，包括新竹縣湖口鄉大型物流中心BOO案、台中市文山焚化廠BOT案等約22案，今年全年民間參與公共建設投資金額上看2000億元，若達標將為近15年來第2高。

根據財政部資料，111年民間參與公共建設簽約件數139件，金額2828億元，為歷史最高紀錄。

據統計，今年截至11月中旬，中央部會招商王為財政部，總簽約金額為98億元；地方政府方面，高雄市政府以總簽約金額896億元居冠。

為表揚優良促參案件，財政部將於28日舉行「第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，本屆共23件報名參獎，最終選出政府團隊獎優等獎3件，民間團隊獎特優獎1件及優等獎6件，還有1件公益獎及1件雙語標竿獎等附加獎。（編輯：楊蘭軒）1141119