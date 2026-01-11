「民間挺警察 警察護民間」 土城警、企、民協力舉辦績優警力表揚

(土城警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

結合在地企業支持鼓勵，並肯定基層員警於「治安維護、交通疏導及為民服務」等工作上的辛勤付出與卓越表現，新北警局土城分局今（11）日上午10時舉辦首屆「績優員警及團隊」年度表揚大會，在溫馨隆重的氛圍中圓滿完成。

本次活動的舉辦是首次，以在地企業發起，藉由警民合作「民間挺警察，警察護民間」為出發點，公開表揚績優員警及團隊，為在地安全維護工作妥善服務付出辛勞的警察同仁表示慰勉，並邀請獲獎同仁家眷共同參與分享榮耀，展現土城分局「警民合作」，凝聚民間挺警察，維護治安與安全社區的環境。

土城警分局長陳建龍表示，本項活動係以「榮耀土城、晝夜安城」為目標，期透過在地企業支持、公開嘉勉激勵同仁持續精進，為社區打造「安全宜居 企業安全」的社區生活環境努力。

本次受表揚同仁以個人及團隊，績效表現在重大刑案偵破、肅槍緝毒、打擊詐欺、掃蕩不法組織、重大交通違規防制、事故降低及具體感人之為民服務表現事蹟等等足堪典範者，為獎勵對象。

土城警分局提到，特別感謝長期支持警政工作的在地企業團體「歐立食品公司（聖瑪莉麵包）」的支持參與，首次以提供獎勵金方式予分局評審委員會評選出之績優單位及人員，推動「警、企協力合作」。並在頒獎典禮結束後邀請同仁與家眷一同前往參與手作課程的親子活動，讓同仁能與家眷共度溫馨的親子時光，亦展現土城警鐵漢柔情的精神。

聖瑪莉董事長高銘裕亦表示，警察同仁長期站在第一線，無論在治安維護、交通管理或為民服務上，皆肩負高度個人安全與責任，如能獲得在地企業及民間團體支持，必將提升同仁工作士氣並強化為民服務表現。今日的表揚係對服務及績優同仁的肯定，以及對家眷的支持與感謝。

土城警分局強調，未來將持續深化與社區及企業夥伴的合作，秉持「榮耀土城、晝夜安城」的精神繼續在治安、交通與為民服務工作上與民間企業攜手協力推動「安全、安心、宜居」的社區幸福城市。