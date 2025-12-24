民間捐救災車爆貪瀆疑雲 檢廉搜查南市消防局4官員被帶回訊問

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局於今天上午傳出遭廉政署南部地區調查組，帶隊搜查該局民間捐贈救災車輛是否有相關官員從中牟利情事。調查人員從消防局秘書室、災害搶救科與車輛保養場等單位調取救災車輛捐贈有關公文檔案，同時帶走搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、司機等4人訊問中。

今天上午，廉政署南調組率隊到南市消防局執行有關貪瀆案件的調查。台南地檢署對此表示，該署派駐廉政署南調組的檢察官，的確到南市消防局偵辦貪瀆相關案件，執行公務中，但目前案情不便透露。

據了解，廉政署先前接獲檢舉指南市消防局前高層人士從今年初起，積極推動市價較低在數百萬元之譜的高壓細水霧幫浦消防車，據傳販售此細水霧幫浦設備的業者，是前局長李明峯的民間楊姓女中年友人。據悉，楊女原本從事印製消防月曆業務，後來進一步在賣這種高壓細水霧幫浦消防車。

檢調人員也帶走消防局近年來印製消防月曆的相關資料及民間捐贈救災車輛的檔案資料，以釐清是否有公務員在民間捐贈救災公務車時從中牟利。

南市消防局表示，因本案已進入司法調查程序，該局將全力配合廉政署相關調查。

至於南市消防局前局長李明峯是否也被帶回訊問？南檢說，目前檢察官執行公務中，尚不能知悉，後續如案情較明朗時再做說明。

李明峯於今年12月12日突然向市長黃偉哲閃辭，後來李又在台南1家汽車旅館出現自傷情事，由救護車送醫，連續突發、脫序行為，是否與此案有關？都由檢調專案人員追查釐清中。

台南市府消防局傳出民間捐贈救災車輛爆出貪瀆疑雲，24日上午，檢廉調人員上門搜查相關資料。(記者王俊忠攝)

