民間捐水霧救火車爆貪瀆？前台南消防局長聲押

台南市消防局前局長李明峯在位15年，這個月中突然匆匆辦退休，後來又在汽車旅館受傷送醫，就在外界議論紛紛的同時，李明峯自豪的民間捐贈水霧救火車政績，被檢方盯上，李明峯和楊姓女消防設備業者，被控共同收受300多萬賄款，偵訊後兩人因嫌疑重大，凌晨被當庭逮捕同時聲押禁見。

這是台南市消防局發布消防月曆的記者會現場，主持人就是承包月曆的楊姓消防備業者，檢方後來查出她就是當時任消防局長李明峯的女友人，她不止承包月曆這種小CASE，李明峯由2023年起大力推動，要讓全台南53個分隊都有一輛高壓細水霧幫浦消防車，也跟楊姓女友人有關。

主持人：「重要的是要能將液體，表面的明火壓制，避免持續推發殘火，且將液體表面溫度降低。」

這種車每輛250萬到450萬，基層議論只要民間捐消防車，消防局一定推薦這種車，不過細水霧幫浦設備，全台就只有楊姓業者的公司才有，廉政署接到檢舉後展開調查。

而李明峯任職台南市消防局長15年，這個月中匆匆退休，又在汽車旅館自殘，引發外界各種猜測，檢方和廉政署也立即展開搜索，偵訊後認定李明峯和楊姓女業者，共同收受另一名曾姓消防設備業者的賄欯三百多萬。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸：「共同收受曾姓消防設備業者，給予之金錢賄賂3百餘萬元，使曾姓業者獲取民間，捐贈消防設備車輛，相關銷售營收利益，以及送審消防設備工程相關資料，得以順利通過等對價。」

李明峯和楊姓女業者，因為嫌疑重大25日凌晨當庭逮捕聲請羈押，而送錢的曾姓業者則以十萬元交保。

