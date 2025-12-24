民間捐百萬救災車 台南消防局疑涉貪突遭搜索

台南市 / 綜合報導

廉政署南部地區調查組，今（24）日上午率隊搜索台南市消防局，檢調證實是在偵辦這個月才剛閃電請辭的李姓前消防局長等人涉嫌的貪瀆案件，共約詢涉嫌人4人、證人6人，而現在有消息傳出，偵辦內容疑似就要調查民間捐贈的百萬救災車輛，是否有公務員從中獲利，對此，台南市府表示尊重司法，期盼調查能釐清事實。

廉政署南部地區調查組，24日上午，率隊搜索台南市消防局，四、五名調查人員，前往永華消防中心，進入災害搶救科車輛保養場，調閱相關資料，檢廉怎麼會突襲搜索？檢方證實是在偵辦，李姓前消防局長等人，涉嫌貪瀆案件。

廣告 廣告

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸說：「共計搜索8處，約詢涉嫌人4人、證人6人。」爆出貪瀆疑雲，疑似就跟民間捐贈的救災車輛有關係，主持人說：「針對高壓配件線路的火災，能確保救災人員的安全。」市價百萬的高壓細水霧幫浦消防車，機動性高，既能省水又能快速滅火，台南市消防局曾召開記者會，感謝企業捐贈，當時李姓前消防局長就有出席。

時任台南市李姓消防局長(114.09)說：「這樣的話，我可以讓受災戶不要二度傷害。」檢調疑似想要釐清，民間捐贈的救災車，是否有公務員從中獲利，而實際來到販售相關設備的科技公司。

記者說：「(請問一下，4樓有人在嗎)。」按門鈴以及致電求證，都無人回應，只是李姓前消防局長這個月12日，才剛閃電請辭，接著又傳出在旅館負傷送醫，如今消防局又爆出貪瀆案件，外界議論紛紛。

台南市議員(國)蔡育輝說：「我們早就聽到消息了，是採購弊端的問題，我們就請司法單位公正的調查。」台南市政府發言人田玲瑚說：「市府尊重司法，依法行政，希望調查的結果能釐清事實，勿枉勿縱。」市府強調，案件已進入司法調查程序，詳細案情仍待檢調釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

彰檢追綠能貪瀆 雲林二崙鄉長鍾東榮等5人收押

抓綠能貪瀆！ 二崙鄉長鍾東榮等5人收押 家屬喊冤

易淑寬涉為殺警兒轉外役監行賄 4人訊後請回

